Niño de 12 años murió tras ser arrollado por camión cisterna en Cali

Un niño de 12 años que se movilizaba en una motocicleta murió en la noche del pasado lunes 11 de agosto, luego de que un camión cisterna lo arrolló en el barrio El Vallado, en el oriente de Cali. Ante lo ocurrido, la comunidad intentó linchar al conductor, por lo que la Policía tuvo que intervenir en la zona para evitar que la comunidad tomara justicia por mano propia.

El siniestro vial se registró sobre la intersección de la calle 57 con carrera 39. Primeras hipótesis indican que el niño Jhordan Alexis iba en su bicicleta, cuando un taxista lo cerró en una maniobra, por lo que el menor de edad perdió el control y terminó arrollado por el camión cisterna que transitaba en ese mismo momento en la zona.

Tras corroborar el fallecimiento del niño sobre la vía, la comunidad intentó linchar al conductor del camión cisterna, por lo que la Policía de Cali tuvo que intervenir, aunque aseguran que el hecho no pasó a mayores. Del sujeto, se conoció que tenía en regla sus documentos y los del vehículo, así como la prueba protocolaria de alcoholemia salió negativa. Además, la Secretaría de Movilidad confirmó que el hombre fue trasladado a la estación de Policía de Los Mangos.

De acuerdo con la entidad, el primer semestre de 2025 se registraron 122 muertes viales, lo que representa una disminución del 13% frente a las cifras del mismo periodo de 2024. Además, la entidad resaltó que realizará intervenciones en los 10 puntos críticos en cuanto a siniestralidad para evitar incidentes.

Sumado a esto, la entidad indicó que continuará con las campañas de pedagogía en vías, colegios, empresas e instituciones para sensibilizar a motociclistas, conductores, peatones y ciclistas sobre la seguridad vial.