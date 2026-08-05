Nuevas tensiones con el Monumento a la Resistencia en Cali: Procuraduría dio concepto

Monumento a la Resistencia se encuentra en el sector de Puerto Rellena, en el oriente de Cali. Foto: Agencia AFP

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Varias tensiones se han dado en los últimos días alrededor de la continuidad del Monumento a la Resistencia, que se encuentra en el sector de Puerto Rellena en Cali, especialmente luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella hiciera público su interés de derribarlo. En medio de la discusión, este miércoles 5 de agosto, el concejal Andrés Escobar aseguró que la Procuraduría emitió un concepto que favorecería una demanda que interpuso su equipo para considerar la construcción ilegal.

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El monumento a la Resistencia se hizo en 2021 en medio del estallido social y se convirtió en un símbolo en disputa, entre quienes lo consideran objeto de memoria y protección, como el gobierno saliente, y quienes lo definen como una obra del vandalismo, como el presidente electo.

En medio del debate, el equipo del concejal del Centro Democrático Andrés Escobar interpuso demanda para declarar ilegal la escultura y que con ello se defina si debe ser retirada o trasladada.

Según indicó el cabildante, “la Procuraduría se pronunció a nuestro favor y estamos a la espera de la sentencia del tribunal. Cali merece reemplazar los símbolos de su destrucción por proyectos que la embellezcan, la valoricen y mejoren la calidad de vida de sus habitantes”.

Sumado a esto, Escobar señaló que “la Procuraduría basó su concepto en tres aspectos: el primero es el hecho de que la licencia fue expedida de manera irregular; instalaron la Mano y después salió la licencia. Lo segundo es que Planeación Distrital desconoció que el espacio donde se instaló hacía parte del trazado diseñado, aprobado y contratado para la estación 19 del MIO. Y el tercero es que Metrocali nunca fue consultada sobre la decisión de Planeación Distrital, lo que generó millonarios sobrecostos para la modificación del trazado del MIO”.

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Las tensiones también se han dado por otros hechos. Mientras en redes sociales se han publicado imágenes producidas con inteligencia artificial que muestran el monumento derribado, en la zona se han generado cuestionamientos por obras que se realizan alrededor del monumento.

Sobre esto último, el colectivo Puerto Resistencia Co. señaló que construyen una tarima para que las organizaciones del oriente de Cali tengan un espacio donde realizar sus actividades. “El oriente carece de lugares para que las organizaciones sociales, los procesos culturales y colectivos puedan tener un lugar de encuentro para hacer muestras y actividades culturales. Desde el puerto promovemos la transformación desde el arte y la cultura. No tiene nada que ver con lo que dicen en redes sociales frente a supuestos búnkeres ni supuestas adecuaciones para un estallido social del que no sabemos nada”, explicó el colectivo.

Por su parte, la congresista Ana Erazo aseveró que en la zona estuvo el subsecretario de Seguridad, quien le aseguró a una persona en la zona que el monumento se va a derribar. “Creo que esto lo que hace es provocar situaciones que no queremos en la ciudad. Es importante entender que ese monumento representa simbólicamente una historia caleña y esto no puede convertirse en un ‘Florero de Llorente’ a futuro”.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad de Cali aseguró a Blu Radio que hicieron presencia en la zona para determinar qué obras se estaban haciendo alrededor del monumento, así como señalaron que no hay orden para retirar la Mano, aunque sí advirtieron que las nuevas obras no cuentan con permisos.

Mientras el debate continúa, se espera que el Tribunal Administrativo del Valle se pronuncie sobre la demanda puesta por el concejal y que el gobierno local aclare sobre qué posición se va a parar.