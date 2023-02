“Para mí es un honor”: Alemana expulsada de Colombia está de regreso en Cali

Rebecca Linda Marlene Sprösser ha revelado imágenes de sus experiencias en Colombia durante las movilizaciones de 2021. Foto: Linda Marlene Sprößer / Facebook

En 2021, durante el estallido social que se desarrollaba en el país, Rebecca Sprösser se encontraba en Cali, Valle del Cauca, una de las ciudades donde fue más álgida la crisis. La mujer decidió protestar junto a sus amigos colombianos y se dijo que estuvo muy ligada a miembros de la primera línea durante el desarrollo de las movilizaciones sociales. Ahora está de regreso en Colombia.

A finales de julio de 2021, la alemana fue expulsada del país por parte de Migración Colombia, entidad que regula y monitorea la salida y entrada de nacionales y extranjeros al territorio nacional. Según esta institución, la mujer estaba en Cali con una visa de turista, pero se encontraba realizando actividades diferentes al turismo y después de un análisis por parte de sus funcionarios decidió expulsarla del país.

Más sobre Rebecca Linda Sprößer Las denuncias que hizo la alemana que fue expulsada de Colombia Esta semana Migración Colombia expulsó a Rebecca Linda Sprößer del país. Este diario conoció dos casos de violencia armada contra manifestantes pacíficos en Cali que ella acompañaba. Conocer más Las denuncias que hizo la alemana que fue expulsada de Colombia Migración Colombia revoca expulsión de alemana que respaldó la Primera Línea Rebecca Linda Sprößer podrá regresar a Colombia, luego de que Migración Colombia revocara la resolución con la cual la expulsó del país el 26 de julio de 2021, en medio del paro nacional. Leer más Migración Colombia revoca expulsión de alemana que respaldó la Primera Línea

En noviembre de 2022 la misma entidad que la expulsó le otorgó el perdón. Esto se debió al cambio de directivas de Migración Colombia con el nuevo gobierno nacional. El 31 de octubre del año pasado se firmó la resolución que revocaba la medida que sacó a la alemana de Colombia.

La mujer que es periodista estuvo el jueves 9 de febrero en la conmemoración del Día Nacional del Periodista hecha por la Alcaldía de Cali, en el Parque Central Río Cali. Durante el evento, Rebecca Sprösser se refirió a su regreso a ‘la sucursal del cielo’: “Para mí es un gusto poder regresar a esta ciudad tan hermosa; ya me encontré a mucha gente increíble, estoy muy agradecida y en este día estamos acá para valorar, honrar y conmemorar la lucha de cada periodista; así que para mí es un honor”.

Además, en enero pasado, la ciudadana alemana habló en la ONU en Ginebra, Suiza, sobre el estallido social en Colombia. También compartió con víctimas de los hechos sucedidos en 2021 en un evento de perdón. En sus redes sociales compartió detalles sobre su intervención: “Me concedieron una hora entera para plantar mi discurso y la verdad, me sentí muy contenta con las palabras que expresé. Llegando al final de la reunión, yo, quizás ingenuamente, esperaba que me hicieran propuestas al respecto de cómo acompañar nuestro proceso y propósito”.

Le puede interesar: Dos cuerpos envueltos en sacos fueron hallados en Me Quejo, Barranquilla

Sobre su llegada de nuevo a Colombia

Tras dejar el país, Rebecca Sprösser pasó por una situación complicada, pues su novio, un caleño de 26 años, fue asesinado poco después y ella no pudo despedirse de él. Para ella Colombia era su hogar y se sintió devastada cuando le dijeron que no podría regresar durante 10 años.

La ciudadana de Alemania dio a conocer en entrevista con Revista Semana que si el presidente Gustavo Petro le pide ser gestora de paz, ella aceptaría y aseguró que le gusta la idea, aunque piensa que hay otras personas que merecerían más estar en esa posición.

Rebecca se refirió a su regreso al país en entrevista con el mismo medio: “Mi corazón me trajo de nuevo acá. Pero el motivo más importante es porque no pude estar al lado de Jhoan Sebastián cuando él murió, no pude estar en el entierro y ni ir a su tumba, eso para mí es lo más importante, poder visitarlo en su tumba”.

Leer más: La Iglesia católica pedirá perdón por casos de pederastia en Colombia