Paso a paso: así fueron los saqueos en Cali durante el Paro Nacional

En la capital del Valle de Cauca se presentaron saqueos en el Éxito de la Simón Bolívar. Al darse cuenta de estos hechos, un grupo de manifestantes obligó a los participantes a devolver los objetos que habían sacado de este comercio.

Durante el Paro Nacional de este miércoles 28 de abril se vivieron tiempo de confusión y desorden en Cali. Además de actos de violencia contra los buses del sistema del Masivo Integrado de Occidente (MIO), también se registró un saqueo contra el almacén del Éxito de la Simón Bolívar.

Sobre las 10:30 a.m. empezaron a circular algunos videos por la redes sociales acerca de estos hechos, en los que se ve a un grupo de personas entrando a este comercio y a su salida van cargados con televisores, electrodomésticos y otros objetos de valor que extrajeron del sitio.

Llega reporte de saqueos en el Éxito de la Simón Bolívar en Cali. Sujetos hurtan televisores y motocicletas nuevas. pic.twitter.com/GyW0e1VNLb — Jaramillo (@JulianJaraUribe) April 28, 2021

Cuando estas personas se empezaron a retirar del sitio en donde realizaron los saqueos, se encontraron con un grupo de manifestantes que los obligaron a devolver los objetos que habían sido hurtados. En los videos que se subieron a las redes sociales se escucha a las personas que estaban protestando cantando: “Los buenos somos más”.

En los videos también se escucha a varias personas pidiéndole a estos sujetos que no roben y que las protestas no se basan en eso. “Devuélvalo que no estamos robando”, se escucha repetitivamente en el material que se ha compartido en la redes sociales.

Manifestantes que se encontraban a las afueras del Éxito de la Simón Bolívar piden a delincuentes que no roben el supermercado. pic.twitter.com/riPSkV03YS — Jaramillo (@JulianJaraUribe) April 28, 2021

Debido a los diferentes eventos que se presentaron en Cali durante la mañana de este miércoles 28 de abril, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, decidió adelantar el comienzo del toque de queda continuo para la 1:00 p.m. En un principio, la medida arrancaba a las 8:00 de la noche de hoy e iba hasta las 5:00 a.m. del domingo 2 de mayo.

Además de esto, el alcalde confirmó que una persona murió en la ciudad. “Desafortunadamente una persona murió en el oriente de la ciudad, en hechos no esclarecidos, ni que podamos confirmar que están ligados a la manifestación”, aseguró el mandatario.