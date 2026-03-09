Persecución en Cali tras robo de carro dejó cinco heridos y un capturado

El automóvil terminó con graves daños después de impactar varios carros y motocicletas durante la persecución en la Autopista Suroriental. Foto: Policía Metropolit

El robo de un vehículo en el barrio Santa Fe, en el oriente de Cali, terminó en una peligrosa persecución policial que recorrió varias vías de la ciudad la tarde del sábado 7 de marzo y dejó cinco personas lesionadas, entre ellas dos uniformados de la Policía Metropolitana.

Según el reporte oficial, el delincuente escapó a bordo de un Kia Cerato negro que había sido hurtado minutos antes. Tras la denuncia ciudadana, varias patrullas iniciaron la persecución que se extendió por diferentes calles hasta llegar al barrio Santa Mónica Popular, sobre la Autopista Suroriental, donde finalmente fue interceptado.

De acuerdo con la Policía, durante la persecución el conductor realizó maniobras peligrosas que obligaron a otros vehículos a esquivarlo para evitar un accidente. “El automóvil había sido hurtado momentos antes y durante su huida protagonizó una cadena de eventos que puso en grave riesgo la seguridad de la comunidad”, indicaron las autoridades.

Choques durante la persecución

El delincuente perdió el control del vehículo robado y chocó contra varios automotores, entre los que había un carro particular, un taxi y varias motocicletas.

En total, el incidente dejó daños en cuatro automóviles particulares y tres motocicletas, una de ellas institucional. Como resultado de los choques cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas dos policías que participaban en el procedimiento. Todos fueron trasladados a la Clínica Colombia, sin heridas que comprometieran su vida.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los uniformados actuaron rápidamente para detener al sospechoso. “El sujeto puso en riesgo la vida de varias personas con sus maniobras temerarias. Gracias a la coordinación y el valor de nuestros oficiales se logró su detención”, señaló el oficial.

Captura del sospechoso

Tras el último choque, los policías tuvieron que romper el parabrisas del vehículo para extraer al conductor, quien se resistía a dejar el automóvil. Videos difundidos en redes sociales muestran que algunos ciudadanos intentaron agredir al capturado, pero los uniformados lograron controlar la situación.

Las autoridades confirmaron que el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía y se encuentra en proceso de judicialización por el presunto hurto del vehículo.