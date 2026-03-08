Hallaron los cuerpos de siete hombres en zona rural de Vegachí, en Antioquia

3 fallecidos y 6 heridos dejó la tercer masacre del año cuando desde una camioneta empezaron a disparar contra un grupo de personas que asistía a un velorio. Foto: API

En zona rural de Vegachí, en Antioquia, a dos horas y media del casco urbano, las autoridades encontraron este fin de semana los cuerpos de cinco hombres que fueron asesinados con armas de fuego. Los hechos se presentaron luego de enfrentamientos entre grupos armados en el Nordeste de Antioquia.

Según indicó la Policía de Antioquia, el hecho se registró en la vereda Corinto, en un radio de 400 metros, en los que se hallaron los cuerpos de los cinco hombres con heridas de arma de fuego en la cabeza, el tórax y las extremidades.

Todos fueron trasladados a la morgue del casco urbano de Vegachí, en Antioquia, por la funeraria La Asunción, a la espera de su traslado a Medicina Legal en Medellín. Adicionalmente, se conoció que horas más tarde se encontraron otros dos hombres muertos en la misma región, que fueron confirmados por el Ejército.

“Al parecer confrontaciones internas del GAO Clan del Golfo que delinque en la jurisdicción. La inspección técnica de cadáveres fue realizada por personal de la UBIC Yolombo”, añadió la Policía de Antioquia.

De acuerdo con Indepaz, en lo que va corrido de este año se han presentado siete masacres en Antioquia, en los municipios de Segovia, Titiribí, Remedios, Abejorral y Amalfi, en la mayoría de las cuales se presentaron tres asesinatos.

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) alertó una oleada de violencia en aumento en el Nordeste antioqueño, por cuenta de las disputas por el territorio que mantienen los grupos armados, entre los que se encuentran las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Primeras versiones indican que la masacre tendría que ver con un ajuste de cuentas.