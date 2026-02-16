Personería de Cali alerta sobre reclutamiento de menores en la ciudad

La Personería Dsitrital de Cali reiteró el llamado a proteger a niños, niñas y adolescentes ante el aumento del reclutamiento forzado en Aguablanca y La Ladera. Foto: EFE - Patou Dombi

La Personería de Cali lanzó un llamado a las autoridades locales y nacionales ante el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Una problemática que, según la entidad, se ha venido denunciando de manera reiterada desde hace más de un año sin que existan respuestas suficientes.

De acuerdo con el Ministerio Público, el Distrito de Aguablanca y la zona de La Ladera han sido identificados como áreas de alto riesgo, donde estructuras criminales estarían captando e instrumentalizando a menores de edad. La advertencia además coincide con la Alerta Temprana 012 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, donde se detallan los territorios, las dinámicas y los actores involucrados en este delito.

“El reclutamiento de menores es una de las formas más graves de violencia y una violación directa a los derechos humanos”, señaló la Personería de la ciudad, al insistir en que se requieren medidas inmediatas, contundentes y coordinadas para proteger la niñez y la adolescencia en Cali.

Las cifras que encienden alertas

Durante una jornada pedagógica realizada en el oriente de la ciudad, en el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, la Personería reveló que en 2025 se registraron 23 casos de reclutamiento infantil en Cali, un dato que, según la entidad, refleja apenas una parte de una realidad que es más amplia y silenciosa.

“El silencio es el peor enemigo frente al reclutamiento infantil. Los niños deben saber que no están solos y que existen rutas para denunciar cualquier amenaza”, afirmó Gerardo Mendoza, personero distrital.

Prevención y rutas de atención

La entidad recordó que los menores y familias en riesgo pueden acudir directamente a la Personería, comunicarse al 123 de la Policía Nacional o a la línea de Derechos Humanos, habilitada de manera permanente. Además, reiteró que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad.

La alerta de la Personería se conoció tras conocerse un informe que expuso nuevas dinámicas de reclutamiento forzado en el suroccidente del país, entre ellas la captación directa de menores en zonas urbanas, el uso de hospedajes como centros de acopio temporales, los traslados escalonados por corredores “invisibles” hacia zonas rurales y la vinculación de niños y adolescentes a economías ilegales y acciones violentas, lo que dificulta la detección temprana y la respuesta institucional.