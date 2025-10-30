Personería de Cali suspendió al secretario de Movilidad, Gustavo Orozco

El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, se encontraba en un puesto de control en el sur de la ciudad cuando fue arrollado por un motociclista. Foto: Secretaría de Movilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Personería Distrital de Cali anunció que suspenderá temporalmente al secretario de Movilidad de la ciudad, Gustavo Orozco, debido a que contra el funcionario hay una investigación en curso por presuntamente haber retomado sus funciones antes de que se terminara su incapacidad médica.

Lea: Murió mujer que participó en peligroso reto con licor en discoteca de Cali

“La medida de suspensión provisional no constituye una sanción, sino una actuación preventiva contemplada en el Código General Disciplinario, mientras se verifica la veracidad de los hechos y se determinan posibles responsabilidades”, indicó la Personería en comunicado.

Orozco estuvo incapacitado por una intervención en la mano izquierda, debido a lesiones que le quedaron, luego de que en mayo de este año fue atropellado por un motociclista infractor, en medio de operativos de agentes de tránsito en la ciudad.

En virtud de la decisión adoptada por la Personería Delegada para la Vigilancia de la Conducta Oficial, relacionada con la suspensión provisional del Secretario de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, Gustavo Alberto Orozco Lince, nos permitimos informar: pic.twitter.com/Goo6ZKSp4r — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) October 31, 2025

“Después de varios meses en terapia, las lesiones causadas por el motociclista que me atropelló en la zona de La Viga por evitar un puesto de control, definitivamente necesitan intervención quirúrgica”, indicó el secretario previo a la intervención.

Le puede interesar: Asesinaron dos líderes sociales en el Cauca y el Valle, ¿qué se sabe?

La Personería añadió que “la decisión se toma conforme al artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario para garantizar la transparencia del proceso, evitar posibles interferencias en el desarrollo de la investigación o continúe cometiendo la presunta falta o reiterándola”.

Desde la ciudadanía, la decisión fue criticada, debido a los problemas en movilidad que se esperan en la ciudad como parte de la respuesta a las medidas tomadas contra las rodadas y caravanas de moteros por Halloween.

La Secretaría de Movilidad indicó que avanzará en las medidas legales correspondientes para resolver el regreso de Orozco a su cargo, porque un médico avaló el regreso del funcionario, así como se contó con aval del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación, por lo que aseguran que la acción no fue ilegal.

Mientras se resuelve el proceso indicaron que el subsecretario de Servicios de Movilidad, Sergio Moncayo Velásquez, quedará como secretario encargado.