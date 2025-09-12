Personero de Sevilla, Valle, denunció amenazas y exigen medidas para su seguridad

El personero de Sevilla, Jhon Eduard Osorio, ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad tras las amenazas de muerte recibidas. Foto: Personería de Sevilla

El personero de Sevilla, Jhon Osorio Londoño, denunció amenazas contra su vida y la de su familia días después de la liberación de la médica Daniela Hernández Montoya, quien fue secuestrada el pasado 14 de agosto.

Osorio presume que por las denuncias que ha hecho en contra de la presencia de grupos armados en el municipio y por desarrollar las funciones de su cargo habría recibido estas llamadas de amenaza. Sin embargo, no detuvo su labor y continúo en las funciones de su trabajo, pero si aseguró que teme por su vida y exige medidas de protección más contundentes.

“Ya está en investigación qué es lo que está pasando. Y pues se está solicitando una protección para el personero de la Unidad de Protección Nacional (UNP), claro que la UNP a veces nos disminuye los esquemas. Estamos pidiéndolo para protegerlo mientras se investiga y se logra identificar quién es que está realizando estas amenazas”, expresó en su momento la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Por su parte, recién conocieron los hechos la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper) expresó su respaldo y solidaridad con Osorio. Además rechazaron las intimidaciones contra quien representa el Ministerio Público y resaltaron su compromiso con la defensa de los derechos de su municipio.

“Lamentamos que, pese a haber presentado más de diez solicitudes formales ante la UNP, no se haya recibido respuesta efectiva. Entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca han insistido en intervenir con urgencia, sin que hasta ahora la UNP actúe. Esta omisión deja desprotegido a un servidor público comprometido con su deber constitucional”, agregaron en el comunicado.

Uno de los respaldos más recientes provino del personero de Tuluá, Óscar Alejandro García, quien visitó a Osorio y rechazó de manera enfática las intimidaciones y expresó su acompañamiento. "Necesitamos que las autoridades departamentales y nacionales garanticen que nuestros personeros puedan ejercer sus funciones con todas las garantías”, expresó.

Finalmente, el personero de Sevilla agradeció el gesto y resaltó la importancia de la solidaridad en medio de la difícil situación de violencia que se ha vivido en los últimos meses en el municipio. “No solo por las amenazas que enfrentamos por nuestra labor en el Ministerio Público, sino también por el contexto de violencia en Sevilla. En estos momentos tan difíciles es cuando más se necesita el apoyo de toda una agremiación que trabaja por la defensa de los derechos humanos en Colombia”.