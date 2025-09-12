Alcaldía de Cartagena se pronunció sobre caso de turista arrollado por una lancha

Imagen de referencia. El turista se encontraba en la zona para bañistas cuando fue impactado por una lancha. Foto: Tomada de redes

Sebastián Valencia Rivera, un turista de 37 años oriundo de Buga y residente en Pereira, fue impactado por una lancha mientras disfrutaba en una zona de bañistas en Playa Blanca, en Cartagena, el pasado lunes 8 de septiembre. La Alcaldía de Cartagena anunció que abrieron una investigación para establecer responsabilidades.

El hombre permanece bajo atención médica en el Hospital Universitario del Caribe, con el diagnóstico de tres costillas fracturadas, un pulmón perforado y lesiones en riñón y vejiga.

Su esposa, Marcela López, relató este viernes 12 de septiembre que la salud de Valencia ha evolucionado. “Por el día de hoy ya ha evolucionado mucho mejor, gracias a Dios. Estamos a la espera de que le tomen una radiografía para poder verificar si el pulmón drenó completamente y poderle sacar la sonda. La recuperación de las costillas dura mucho tiempo, entonces toca quedarnos acá en la ciudad mientras él se recupera un poco para poder retornar a Pereira”, dijo a Caracol Radio.

La mujer también denunció que la agencia que contrataron para el tour, llamada “Evelin Tour Cartagena”, no les ha entregado la póliza de seguros correspondiente. Aseguró que la visitaron en el hospital y le consultaron por la salud del esposo pero que no le han enviado nada hasta el momento. “Le exigí que por favor me colaborara con la póliza porque la necesitaba para medicamentos y para ver pues cómo me podía desenvolver con ella ya que toca quedarme pues unos días acá en Cartagena. La chica no me ha vuelto a escribir”, agregó la mujer.

A esto se suma que, según la mujer, el piloto de la lancha no contaba con licencia para operar y que tampoco tenía cédula ni documentos para maniobrar embarcaciones, por lo cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía.

Por su parte, la alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Turismo y la Dirección General Marítima (Dimar) se pronunciaron ante la gravedad del caso. Confirmaron que abrieron investigaciones para establecer por qué la embarcación entró a una zona exclusiva para bañistas y si la agencia de turismo cumplía con los requisitos legales.

“En articulación con la Dimar, autoridad competente en materia marítima, se adelantan las indagaciones correspondientes, recordando que en Playa Blanca existen boyas instaladas con el fin de delimitar áreas seguras y evitar la circulación de embarcaciones en esos espacios”, afirmó la secretaria de turismo, Teremar Londoño.

También, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informó que mantienen en constante seguimiento la evolución del paciente. “Para Cartagena todos nuestros visitantes y ciudadanos son importantes. Hemos acompañado de cerca la atención del turista afectado y seguimos paso a paso su evolución, que hasta ahora ha sido satisfactoria. Continuaremos garantizando la mejor atención posible durante su recuperación”, indicó el director, Rafael Navarro España.

El alcalde Dumek Turbay, también se refirió al hecho a través de sus redes sociales, y este viernes confirmó que el operador será sancionado con severidad en caso de que encuentren alguna irregularidad. “Desde la secretaria de turismo de Cartagena no nos temblará la mano para poner en cintura a los que afectan el buen desarrollo del turismo en Cartagena”, agregó el mandatario local.

Además, en otro pronunciamiento expresó que es una eterna discusión y una disposición permanente con todos los actores de playas en Playa Blanca que hay que respetar la zona del bañista y principalmente si han hecho un esfuerzo con otras entidades para tener una buena señalización. “Seguimos trabajando frente al respeto. Muchos de los problemas que se generan en Playa Blanca es por la irresponsabilidad y por la falta de compromiso de los mismos habitantes de Playa Blanca, por no cumplir las reglas. Entonces la invitación es a esa, a cumplir las reglas. Si suceden hechos como estos, es porque no están cumpliendo las reglas”, concluyó el alcalde.