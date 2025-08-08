Listo el cartel del Petronio Álvarez 2025: estos artistas se presentarán

La Ciudadela Petronio se instala en la Unidad Deportiva Alberto Galindo de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Cali se alista para darle inicio al Festival Petronio Álvarez, que este año se realizará el 13 al 18 de agosto, en el que se tendrán 17 agrupaciones invitadas y 52 que estarán en competencia en las cinco modalidades que premia el evento, que busca exaltar la música del Pacífico. Como antesala, la alcaldía de la ciudad dio a conocer la lista de los artistas que participarán en esta edición.

Este año se realizaron ocho zonales clasificatorias en Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Bogotá y Esmeraldas (Ecuador), en las que se evaluaron 150 propuestas y se escogieron 52 agrupaciones que participarán por un puesto en las cinco categorías que premia el Petronio: Marimba y cantos tradicionales, Chirimía de flauta, Chirimía de Clarinete, Modalidad libre y Violines caucanos.

“Estamos felices con el inicio del Festival Petronio Álvarez, una plataforma que resalta identidad, cultura y que, a través de su historia, dignifica las tradiciones del Pacífico colombiano, dándole voz a quienes siempre han sido guardianes de estos saberes ancestrales. Es, sin duda, una oportunidad única para que la ciudad, el país y todo el mundo conozca nuestra riqueza cultural”, indicó Leydi Higidio, Secretaria de Cultura de Cali.

Entre los grupos seleccionados para competir se encuentran: Black Sound, Orquesta Kizomba, Chontasoul, Mangle Sonoro, Grupo Taribo, Tierra de Oro, Agrupación Musical Juventud Ancestral, Agrupación Musical Romance Norte Caucano, Tumbafro, Brisas de Mandivá, Batea, Asociación Folclórica Los Alegres de Telembí, Renacer Iscuandereño, Pregones de Santa Fe, Alborada de Timbiquí, Bombo Negro, Agrupación Sonidos del Mar, Raíces Ancestrales, Remanso del Río Tagachí, Pichindé Chirimía, Chirimía Tumbakatre, Ensamble Chirimía y Yembé Chirimía.

A la lista se suman: Cantoras de Manato, Dejando Huellas, Raíces, Al Son de Ararat, Mokumba, Camarón de Playa, Agrupación Cultural Manglar, Patacoré, Grupo Cañaveral de Timbiquí, Ruiseñores del Pacífico, Ritmo del Este, Agrupación Quilombo, Agrupación Bogando, Escuela de Artes Arnoldo de los Santos Palacios, Son y Sabor, Renacer Chirimía, Agrupación Musical Bambazú, Samburuk Chirimía, Fusión Manglares, Caoba Pacific Music, Cununo 2000, Agrupación Musical Alma Folclórica, Melanina Group, Resplandecer Soledeño, Chirimía Timbisón, Aires del Andagueda, Son de Timbiquí, Raíces del Chocó y Chirimía San José.

Artistas invitados del Petronio Álvarez

Entre los artistas invitados destaca Pongo, cantante angoleña y portuguesa, conocida por canciones como Wegue Wegue, junto a Buraka Som Sistema. También se presentará Quantic (Reino Unido) junto a Canalón de Timbiquí, y Nidia Góngora, que llevará “Mi Pacífico Maravilla”.

En la lista de agrupaciones que se presentarán también se encuentra Rancho Aparte Big Band, la Orquesta Sinfónica de Colombia con 10 lunas para una espera – Arrullo Sinfónico, Semblanzas del Río Guapi, El milagro de la hostia: Changó, fuego y marea, Manglaria, la Banda del Valle del Cauca con un homenaje a Petronio Álvarez “El Cuco”, La Pacifican Power, el Ensamble de Músicas del Norte del Cauca, Huellas Petronito, el IUIPC con Raíces de Agua, Son Familia, Pacífico Libre, Víctor Hugo Rodríguez y Makerule.

El Petronio también cuenta con un componente académico que se desarrollará en el Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa y el Caserío Pacífico, en el que se resalta la vida del litoral. De igual forma se tendrá el Pabellón de Cocina Tradicional y el de Bebidas Autóctonas, en los que se busca resaltar la comida que caracteriza el Pacífico.