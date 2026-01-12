Este es el mural con el que rindieron homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga

La obra fue realizada durante una jornada de pintura liderada por el artista Jorge Hernández. Foto: Jorge Hernández/redes sociales

En Bucaramanga realizaron una jornada de pintura en el barrio Toledo Plata para rendir homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien murió el sábado 10 de enero en un accidente de avioneta junto a cinco personas más en Paipa, Boyacá. La obra fue liderada por el artista Jorge Hernández el domingo 12 de enero.

El mural fue plasmado en el corredor artístico “Callarte”, que cuenta con más de 400 metros de muros intervenidos en memoria de figuras de la música y la cultura como Diomedes Díaz, Martín Elías, entre otros.

“Este callejón empezó en pandemia; como nadie podía salir, pues se tenía el mural ahí, mi mamá vive en el barrio Toledo Plata y, pues, iniciamos pintando a los artistas que han dejado un legado y son artistas, como cantantes, pintores y acordeoneros. Hace un año fue Egidio Cuadrado, el acordeonero de Carlos Vives y pues hoy es Yeison Jiménez”, contó el artista Jorge Hernández.

El retrato fue elaborado en acrílico y mide más de cinco metros de alto por tres metros y medio de ancho. Y además, el trabajo se extendió por seis horas con el acompañamiento de vecinos del sector.

También, los habitantes del barrio programaron para la noche de este lunes 12 de enero un acto inaugural del mural con velas, pancartas y música del cantante.

Por su parte, el artista del mural dedicó un mensaje a la familia del cantante: “A su familia, a sus hijos, a su esposa y a sus padres, les expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento del cantante, quien partió a los 34 años. Le pido a Dios que les conceda fortaleza para afrontar este momento tan difícil. Con respeto y amor realizamos desde acá este mural para enviarles un mensaje de unión y esperanza, y también para brindarle a la comunidad un espacio donde puedan recordarlo, ya que él visitaba frecuentemente la ciudad. En el barrio nos gusta plasmar este tipo de murales que conservan la memoria de quienes dejan huella”.

El accidente en el que murió Yeison Jiménez

El siniestro aéreo en el que murió el cantante Yeison Jiménez ocurrió en zona rural del municipio de Paipa, Boyacá. La avioneta se accidentó poco después de iniciar su vuelo con destino a Medellín, de donde el cantante se trasladaría a una presentación programada en Marinilla.

Según las primeras indagaciones, la avioneta alcanzó a recorrer una breve distancia y cayó en una finca donde se incendió tras el impacto. En el accidente murieron las seis personas que iban a bordo: el piloto Hernando Torres; el artista Yeison Jiménez; Jefferson Osorio, quien era su booking manager; Juan Manuel Rodríguez, primo e integrante del equipo del artista; Weisman Mora, fotógrafo del cantante; y Oscar Marín, otro integrante del equipo.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas del accidente. Mientras que desde Medicina Legal confirmaron el avance en la identificación de los fallecidos. “Continúan los procedimientos técnico-científicos y médico-legales relacionados con el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez”, confirmó la entidad en un comunicado.