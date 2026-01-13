Pico y placa en Medellín: ¿cuándo regresa la medida con nueva rotación?

El pico y placa aplica desde las 5:00 a.m. y va hasta las 8:00 p.m. Foto: Alcaldía de Medellín

En la capital antioqueña, el pico y placa se levantó por las festividades navideñas desde el pasado 23 de diciembre. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la restricción se suspendió porque el tránsito de vehículos se reduce en más del 20 %, lo que permite darle un descanso a la ciudad.

Para este año, la medida regresará a partir del lunes 19 de enero, bajo las mismas condiciones de 2025, es decir, que aplica desde las 5:00 a.m. y va hasta las 8:00 p.m., con algunas vías exentas que son de uso nacional. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

Rotación del pico y placa en Medellín

El pico y placa en Medellín aplica para carros y motocicletas y tiene rotación de matrículas cada seis meses. Para este semestre la restricción operará de la siguiente manera:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

La alcaldía de Medellín ha reiterado que este año no se tendrá periodo pedagógico, por lo que a partir del 19 de enero se comenzarán a aplicar multas hasta de 15 SMDLV, que equivalen a COP 875.460, y la inmovilización del vehículo.

Vías exentas

El pico y placa aplica para Medellín y los municipios del Valle del Aburrá, aunque se exceptúa los siguientes los corredores de tránsito nacional:

Avenida Regional

Vía Las Palmas

Vía a Occidente

Conexiones regionales y nacionales

Corregimientos

Conexiones de la avenida 33 y la calle 10

Sobre la avenida Regional y la Autopista Sur pueden mantenerse las restricciones, en los tramos que corresponden a Bello e Itagüí.

