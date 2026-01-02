Pico y placa Cali: cuándo comienza y cómo será la rotación

Hasta el 12 de enero se aplicarán sanciones pedagógicas. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Con el inicio del nuevo año, Cali se prepara para una nueva rotación del pico y placa que comenzará a regir desde el próximo lunes 5 de enero y que estará vigente por todo el primer semestre de 2026.

La alcaldía de Cali, a través de decreto, estableció la nueva rotación del pico y placa que se seguirá aplicando entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. de lunes a viernes. La restricción no se aplicará fines de semana ni festivos, así como no rige para las motocicletas.

Paralelamente, la Secretaría de Movilidad de Cali informó que este viernes 2 de enero no hay pico y placa, por lo que no se aplicarán comparendos a los carros que circulan por la ciudad.

“En línea con el decreto de entrada en vigor del pico y placa para el 2026, los primeros días del año estarán destinados exclusivamente a pedagogía por parte de nuestro cuerpo de agentes de tránsito. Esto quiere decir que únicamente a partir del martes 13 de enero entraran en vigor las medidas típicas y la entrada en vigor de los comparendos”, resaltó el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco.

Rotación del pico y placa en Cali 2026

Por lo mencionado por el secretario de Movilidad, a partir del lunes 5 hasta el 12 de enero se aplicarán medidas pedagógicas, mientras se termina de socializar la rotación que se estableció de la siguiente forma:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Carros exceptuados del pico y placa

Además de las motocicletas, en Cali se permite la circulación de los siguientes vehículos:

Ambulancias y transporte de emergencia.

Vehículos que transportan personas con discapacidad (previamente autorizados por Secretaría de Movilidad).

Eléctricos e híbridos.

Transporte público.

Vehículos de carga de cinco o más toneladas.

Caleños y caleñas, estos son los puntos clave del Pico y Placa para el primer semestre del año:



🗓️ Semana pedagógica: del 5 al 9 de enero.

⚠️ Comparendos: desde el 13 de enero.

⏰ Horario: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.



¿Cómo hacer el pago de la tasa por congestión en Cali?

Desde octubre del año pasado, la alcaldía de Cali permite el pago de la tasa por congestión a los conductores que quieran librarse del pico y placa. El cobro se estableció en COP 192.811 y debe realizarse un día antes de que se requiera.

También se pueden pagar COP 771.245 mensuales o COP 4.627.470 semestrales. Para ello se debe ingresar a https://aplicaciones.cali.gov.co/tasaporcongestion/, de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m., registrarse y seguir los pasos para hacer el pago.