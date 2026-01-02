Hombre asesinó a su padrastro en medio de caso de violencia intrafamiliar en Ibagué

El joven habría atacado a su padrastro intentando defender a su mamá. Foto: Policía de Ibagué

Un caso de violencia intrafamiliar se registró en medio de las celebraciones de fin de año en el barrio El Refugio de Ibagué, donde un hombre de 27 años asesinó a su padrastro, al parecer, en medio de una riña que se registró mientras consumían bebidas alcohólicas.

“Se presenta una riña entre el padrastro y el hijastro, resultando lesionado de gravedad el señor Moreno Palacios”, explicó el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín.

De acuerdo con las autoridades, Edwin Andrés Sáenz Aroca, de 27 años, habría discutido con Jesús María Moreno Palacios, de 49 años. La pelea escaló a tal punto que se dio una pelea entre los hombres, en medio de la cual Sáenz hirió con un arma blanca a su padrastro.

Moreno Palacios fue trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta, donde se confirmó su muerte horas después, mientras que Sáenz fue capturado al instante y lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para continuar el proceso judicial.

Vecinos de la víctima señalaron que las peleas entre los hombres eran recurrentes, así como entre Moreno y la madre del joven. Adicionalmente, las autoridades confirmaron que Sáenz tiene anotaciones judiciales por injuria, mientras que su padrastro, la víctima, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, lesiones personales y dos más por hurto.

Por ello, las autoridades señalaron que tratan de reconstruir los hechos, así como el contexto de las violencias que se daban alrededor del núcleo familiar, ante las versiones que señalan que el ataque se habría dado en medio de un hecho de violencia intrafamiliar en el que Moreno intentó agredir a la madre de Sáenz.

Por su parte, Espín señaló a Caracol Radio que: “No podemos permitir que las diferencias familiares terminen en hechos fatales. Invitamos a la ciudadanía a acudir a las rutas de atención y a resolver los conflictos mediante el diálogo. La vida siempre debe estar por encima de cualquier disputa.”