Corridas de toros en Barbosa terminaron enfrentamiento entre alcalde y animalistas

Las corridas de toros en Barbosa, Santander, han estado llenas de polémicas. Pese a que la Procuraduría hizo una advertencia preventiva días antes de la realización del evento, el pasado jueves primero de enero se dio inicio a las corridas, en medio de las cuales también se dio un enfrentamiento entre los asistentes y animalistas que protestaron. Pero esto no es lo único que se ha denunciado.

Videos difundidos en redes sociales han causado rechazo debido a que en medio del plantón, convocado por ambientalistas y políticos de la región por el inicio de las corridas en Barbosa, el alcalde Marco Alirio Cortés, en presunto estado de embriaguez, lanza insultos así como le hace pistola a los asistentes a la manifestación. A esto se suman agresiones que manifestantes denunciaron de parte de los asistentes a la corrida.

Esta barbarie ocurrió hoy en #Barbosa Santander. El alcalde Marco Alirio Cortés viola la ley y hace una corrida de toros, un acto de tortura y maltrato animal 😡😢 pic.twitter.com/iZ228veWzv — Cristian Avendaño (@crisavendanof) January 2, 2026

Algunos de ellos, dentro de la plaza de toros, le lanzan latas y cosas a los que se encuentran afuera, sumado a esto, en las imágenes se ve a Cortés diciéndole maricón al representante a la Cámara Cristian Avendaño, mientras que el diputado Danovis Lozano denunció una riña en medio de la corrida de toros, así como la presencia de menores de 14 años, lo que está prohibido por la ley.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo Lozano.

En medio de las tensiones está el cumplimiento de la Ley 2485 de 2024, conocida como “No más olé”, que en septiembre del año pasado fue ratificada por la Corte Constitucional y que da plazo hasta 2027 a los municipios que tienen dentro de sus tradiciones culturales las corridas, las corralejas, las peleas de toros y el coleo a realizar la transición económica de las familias que dependan de estas prácticas.

En esto terminó la corrida de toros en Barbosa Santander ante la presencia de niños y personas borrachas y violentas @PlataformaALTO pic.twitter.com/Hyw6YG7mHA — Danovis Lozano🌻 (@danovislozano) January 2, 2026

Al respecto, la senadora Andrea Padilla ha aseverado que en el caso de Barbosa se incumple la ley, dado que no es un municipio con tradición taurina ininterrumpida, por lo que el alcalde habría desbordado sus facultades al “patrocinar espectáculos bárbaros”.

Finalmente, a la controversia por las corridas de toros se suma otra denuncia, la de cerca de 370 comerciantes de la plaza de mercado de Barbosa que señalan que fueron sacados del lugar por una directriz de la alcaldía debido a una exposición equina que se programó en el lugar. No solo muestran su inconformismo con la decisión, sino que además advierten que afecta su economía.

Pese a las controversias, el alcalde no se ha pronunciado ante lo ocurrido.