Pico y placa Cali: así rige la medida para este martes 27 de enero

El pico y placa en Cali es una de las medidas que se aplican en la ciudad para controlar la movilidad.

El pico y placa en Cali ya volvió a la normalidad. Con la nueva rotación para el primer semestre de 2026 definida y luego de una semana pedagógica, las autoridades ya están aplicando las sanciones a los infractores, por lo que debe tener en cuenta las restricciones que se mantienen para este martes 27 de enero.

El pico y placa es una medida que en la mayoría de ciudades del país se aplica para regular el tránsito de vehículos por las principales vías. En casos como el de Medellín y Bogotá también refuerzan las acciones para reducir los contaminantes en el aire.

Para este año, en Cali la restricción se mantiene desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Aplica para carros y no para motos y opera con una nueva rotación, desde el pasado 5 de enero, de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Ante esto, para este martes 27 de enero está restringida la movilidad para los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.

Excepciones

De la medida, además de las motos, están exentos:

Vehículos oficiales, asignados a funciones del Estado.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas.

Vehículos registrados en los que se movilicen personas con discapacidad.

Vehículos de unidades de socorro o de la salud.

Quienes paguen la sobretasa por congestión.

El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a COP 875.460, así como a la inmovilización del vehículo.

“Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, indicó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.