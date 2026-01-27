Pico y placa Cali: así rige la medida para este martes 27 de enero

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El pico y placa en Cali ya volvió a la normalidad. Con la nueva rotación para el primer semestre de 2026 definida y luego de una semana pedagógica, las autoridades ya están aplicando las sanciones a los infractores, por lo que debe tener en cuenta las restricciones que se mantienen para este martes 27 de enero.
Lea: Alias “Julito”, el joven acusado de asesinar a su novia y otros ataques en Bucaramanga
El pico y placa es una medida que en la mayoría de ciudades del país se aplica para regular el tránsito de vehículos por las principales vías. En casos como el de Medellín y Bogotá también refuerzan las acciones para reducir los contaminantes en el aire.
Para este año, en Cali la restricción se mantiene desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Aplica para carros y no para motos y opera con una nueva rotación, desde el pasado 5 de enero, de la siguiente manera:
- Lunes: 1 y 2.
- Martes: 3 y 4.
- Miércoles: 5 y 6.
- Jueves: 7 y 8.
- Viernes: 9 y 0.
Ante esto, para este martes 27 de enero está restringida la movilidad para los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.
Le puede interesar: Indignación por asesinato de entrenador de fútbol en Sabanagrande en medio de un atraco
Excepciones
De la medida, además de las motos, están exentos:
- Vehículos oficiales, asignados a funciones del Estado.
- Vehículos eléctricos e híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas.
- Vehículos registrados en los que se movilicen personas con discapacidad.
- Vehículos de unidades de socorro o de la salud.
- Quienes paguen la sobretasa por congestión.
El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a COP 875.460, así como a la inmovilización del vehículo.
“Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, indicó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.