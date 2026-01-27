Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cali

Pico y placa Cali: así rige la medida para este martes 27 de enero

La medida se aplica entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
27 de enero de 2026 - 05:00 a. m.
El pico y placa en Cali es una de las medidas que se aplican en la ciudad para controlar la movilidad.
El pico y placa en Cali es una de las medidas que se aplican en la ciudad para controlar la movilidad.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El pico y placa en Cali ya volvió a la normalidad. Con la nueva rotación para el primer semestre de 2026 definida y luego de una semana pedagógica, las autoridades ya están aplicando las sanciones a los infractores, por lo que debe tener en cuenta las restricciones que se mantienen para este martes 27 de enero.

Lea: Alias “Julito”, el joven acusado de asesinar a su novia y otros ataques en Bucaramanga

El pico y placa es una medida que en la mayoría de ciudades del país se aplica para regular el tránsito de vehículos por las principales vías. En casos como el de Medellín y Bogotá también refuerzan las acciones para reducir los contaminantes en el aire.

Para este año, en Cali la restricción se mantiene desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Aplica para carros y no para motos y opera con una nueva rotación, desde el pasado 5 de enero, de la siguiente manera:

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Ante esto, para este martes 27 de enero está restringida la movilidad para los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.

Le puede interesar: Indignación por asesinato de entrenador de fútbol en Sabanagrande en medio de un atraco

Excepciones

De la medida, además de las motos, están exentos:

  • Vehículos oficiales, asignados a funciones del Estado.
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas.
  • Vehículos registrados en los que se movilicen personas con discapacidad.
  • Vehículos de unidades de socorro o de la salud.
  • Quienes paguen la sobretasa por congestión.

El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a COP 875.460, así como a la inmovilización del vehículo.

“Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, indicó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Pico y placa

Cali

2026

rotación

martes

27 de enero

excepciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.