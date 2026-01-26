Alias “Julito”, el joven acusado de asesinar a su novia y otros ataques en Bucaramanga

Imagen de referencia. El joven es señalado de hacer parte de la banda delincuencial de Los del sur y de presuntamente haber participado en al menos 15 homicidios en Floridablanca y Bucaramanga. Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín

En el municipio de Lebrija, en Santander, las autoridades hicieron la captura de alias “Julito”, un joven de 17 años que hace pocos días fue acusado por el feminicidio de su novia de la misma edad, que fue víctima de un ataque sicarial. El agravante es que el adolescente es señalado de pertenecer a una banda delincuencial, pero además de presuntamente haber estado detrás de por lo menos 15 homicidios más.

La captura fue anunciada por el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien señaló que en el lugar del operativo “se logra primero capturar al menor alias ‘Julito’, a un menor que es hermano de él, a seis personas más mayores. Además, se incautan dos armas de fuego, dos cajas de munición, aproximadamente 86 cartuchos. Tenían además un chaleco balístico de propiedad de la UNP“.

De acuerdo con las autoridades, el joven ha sido vinculado a la banda delincuencial Los del sur, así como es investigado por su presunta participación en asesinatos cometidos en Floridablanca y Bucaramanga en 2025. “Es uno de los que más ha venido afectando la seguridad de ese municipio y lo tenemos inmerso en varias investigaciones”, añadió Quintero.

Al respecto, Andrés Ardila, secretario del interior de Floridablanca, indicó que el joven también estaría involucrado en la masacre de Villa Esperanza, que se registró en octubre de 2025.

Su captura se dio por orden judicial. Las autoridades utilizaron drones para corroborar su ubicación en una finca de Lebrija, donde fue capturado. Días antes, el adolescente ya se habría escapado de otro operativo con el que buscaban dar con su captura en el municipio de Girón.

En cuanto al feminicidio de la novia del adolescente, las autoridades señalaron que la joven fue sorprendida por sujetos en motocicleta, entre los que estaría “Julito”, quienes dispararon contra ella y dos mujeres más que la acompañaban.

“Como manifiesta la misma hermana de la fallecida, ella tenía una relación sentimental con este joven. Habían tenido algunas diferencias, ya habían terminado y no existía ningún vínculo entre los dos, pero este sujeto no quería aceptar que la relación había llegado a su fin”, agregó Quintero.

Tras la captura, el menor de edad fue dejado en disposición de un juez de responsabilidad penal para adolescentes, mientras avanzan las investigaciones que lo vinculan con la serie de hechos delincuenciales.