Ataque armado dejó tres muertos en vía del Huila; uno de ellos murió al intentar escapar

Un hecho violento se registró en la vía Ruta 45, jurisdicción rural del municipio de Garzón, Huila, en el que hombres armados atacaron a una familia que viajaba desde Cartagena del Chairá, Caquetá, con destino a Medellín. Dos personas fueron asesinadas con arma de fuego y una tercera murió tras lanzarse al embalse de El Quimbo mientras intentaba huir.

Según el reporte de las autoridades, el ataque, ocurrido el martes 6 de enero, se dio cuando hombres armados interceptaron el vehículo. Las autoridades investigan si el abordaje de los atacantes ocurrió en el corregimiento de Ríoloro, jurisdicción de Garzón, o si las víctimas fueron obligadas a continuar el trayecto hasta el viaducto de El Quimbo, entre Garzón y El Agrado.

En ese sector fueron encontrados dos de los cuerpos, ambos con impactos con arma de fuego. Tras cometer el crimen, los atacantes dejaron los cuerpos en la zona y huyeron en la camioneta, cuyo paradero aún es desconocido.

Las víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años, quien era conocido en Cartagena del Chairá por su labor como árbitro en eventos deportivos. Yineth Soto Sánchez, de 40 años, y Jesús Antonio Canízales Soto, de 48, eran compadres de Martínez. Los tres se movilizaban en una camioneta junto a un menor de edad, hijo de Yineth, quien logró sobrevivir y dio aviso a las autoridades.

Además, Canízales habría salido del vehículo en medio del ataque y para intentar escapar se lanzó desde el viaducto de El Quimbo hacia el embalse, desde una altura superior a los 30 metros. Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda al no conocerse su paradero.

Las labores fueron adelantadas por la Policía, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro. El operativo incluyó recorridos en lancha, rastreos superficiales y maniobras subacuáticas. El cuerpo fue recuperado después de quince horas del inicio de la búsqueda.

“La Policía continúa con la búsqueda, recolección de información y verificación de cámaras y testimonios, con el fin de ubicar y capturar a los responsables de estos lamentables hechos”, afirmó el comandante del Departamento de Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt.

La Alcaldía de Cartagena del Chairá rechazó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ovier Martínez Vargas y expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad”, se lee en el comunicado.

Por su parte, las autoridades anunciaron la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar medidas adicionales en este corredor vial, entre ellas el fortalecimiento de los controles policiales y los patrullajes en la Ruta 45.

Y reiteraron el llamado a la comunidad para que entregue información que permita identificar y capturar a los responsables, recordando que los canales institucionales están habilitados con reserva de identidad.