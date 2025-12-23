Así fue el rescate de tres niños que habrían abandonado en una vivienda de Medellín

Imagen de referencia. Los tres menores de edad fueron puestos bajo protección del ICBF. Foto: Pixabay

Tres menores de edad fueron rescatados por las autoridades de Medellín luego de ser encontrados y en condiciones de alto riesgo dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Aurora, en la comuna 7 de Robledo.

Según el reporte de las autoridades, los niños tienen 2, 5 y 6 años y permanecían sin la supervisión de un adulto responsable. El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo de la Policía, que alertó sobre la situación y activó protocolos de protección infantil.

Los uniformados detectaron un olor a quemado, lo que evidenciaba riesgo inmediato para la vida de los menores de edad. Ante la posibilidad de un incendio o un accidente doméstico, solicitaron apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes llegaron al lugar e ingresaron a la vivienda para garantizar un rescate seguro.

Durante la inspección, confirmaron que los menores de edad estaban solos y expuestos a múltiples factores de riesgo. Según información conocida posteriormente, los niños habían encendido la estufa para preparar crispetas sin ninguna supervisión.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa explicó lo sucedido: “Los niños se encontraban solos y abandonados en el balcón de su residencia. Cuando llega la patrulla, los uniformados solicitaron de manera inmediata el apoyo de Bomberos Medellín, quienes realizaron el ingreso a la vivienda bajo el principio de interés superior. Una vez adentro se evidenció que los menores habían hecho crispetas, solos y sin ninguna supervisión, lo que generaba un riesgo de quemaduras y otras afectaciones graves”.

Los menores de edad recibieron la valoración inicial tras ser evacuados para descartar afectaciones físicas y emocionales. Luego, fueron puestos bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió la protección e inició el proceso de restablecimiento de derechos.

La alcaldía de Medellín confirmó que adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del presunto abandono y determinar posibles responsabilidades de los adultos a cargo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la niñez y la adolescencia, a través de la línea 123, con el fin de permitir atención oportuna y prevenir hechos que comprometan su vida y vulneren sus derechos.