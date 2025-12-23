Asesinaron a un comerciante en la vía San Pablo-Simití, Bolívar, y le incineraron el carro

Imagen de referencia. El cuerpo fue hallado en el kilómetro 15 de la vía San Pablo-Simití. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el kilómetro 15 de la vía San Pablo-Simití, en el sur de Bolívar, hallaron el cuerpo del comerciante y ganadero José Eulises Castaño García, en la mañana del lunes 22 de diciembre.

Lea: Así fue el rescate de tres niños que habrían abandonado en una vivienda de Medellín

Según la información preliminar de las autoridades, el cuerpo fue hallado junto al vehículo en el que se movilizaba, el cual fue incinerado. La víctima era conocida en el municipio de Simití como “Liche” y residía en el corregimiento de Monterrey.

La alcaldía del municipio rechazó el crimen y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. “Rechazamos de manera categórica este acto violento que enluta nuestra comunidad. Nos duele profundamente la pérdida de un ciudadano trabajador y comprometido con su región”, señaló la administración en un comunicado.

Las autoridades judiciales y de Policía se desplazaron hasta el lugar del hallazgo para realizar la inspección técnica del cadáver, adelantar los actos correspondientes y recolectar material probatorio que permitan esclarecer los motivos y circunstancias del homicidio.

Le puede interesar: Muerte de un joven desató disturbios en estación de Policía en Villa Rica, Cauca

Líderes comunitarios del sur de Bolívar reiteraron el llamado a las autoridades departamentales y nacionales para reforzar las estrategias de seguridad y aumentar la presencia institucional en el territorio.

Además, la Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas que advierten sobre el riesgo para las comunidades de esta zona, que incluye a los municipios de Cantagallo, Morales, Simití, Arenal del Sur, Santa Rosa del Sur y San Pablo, por la presencia de grupos armados ilegales.

Este hecho se suma a otros dos asesinatos registrados en menos de 48 horas en el sur del departamento, entre ellos el del secuestro y posterior asesinato del líder social y presidente del Comité Minero Las Calungas, identificado como Jairo Díaz Salazar, en el municipio de San Pablo. Y en zona rural del mismo municipio fue asesinado Fernando Torres Mármol.