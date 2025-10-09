Polémica en elección del contralor en Cali: estas habrían sido las irregularidades

El Concejo de Cali negó las irregularidades en la elección del Contralor que denunciaron algunos candidatos. Foto: Concejo de Cali

La elección del próximo contralor de Cali quedó en medio de una controversia tras denuncias de irregularidades presentadas por varios aspirantes. Por un lado, en la presentación de un requisito de uno de los candidatos y por otro por las preguntas en la prueba realizada.

La abogada Paola Quiñones, militante del Pacto Histórico y aspirante a la cámara por el Valle, aseguró en sus redes sociales que “la mesa directiva del Concejo de Cali ha convertido la elección del Contralor de la ciudad en un proceso completamente ilegítimo, lleno de irregularidades y de espaldas a los intereses de la ciudad”.

Según Quiñones, al candidato independiente Daniel Silva, militante del Polo Democrático, le impidieron realizar el examen de conocimiento “violando su derecho a la igualdad y al debido proceso”.

Por esto, la abogada le pidió al presidente del Concejo, Edison Lucumí, y a la concejal Ana Erazo suspender el proceso y corregir los errores que, según ella, han viciado la elección.

Según las cámaras de seguridad, el candidato llegó a las 9:00 de la mañana con 40 segundos, pero en el tiempo que estacionó y entró al salón pasaron varios minutos. Sin embargo, el candidato aseguró que otros aspirantes entraron después de él y sí pudieron presentar el examen, razón por la que alegan el derecho a la igualdad.

A esta denuncia el Concejo de Cali en un comunicado respondió que: “en el proceso de elección de Contralor Distrital para el periodo 2026–2029 no se ha vulnerado derecho alguno al participante Daniel Silva Orrego, quien no cumplió con el reglamento estipulado en la Resolución No. 200.2.2-261 de 2025, específicamente en el numeral 13, que establece la obligación de presentarse puntualmente a la prueba de conocimientos. El señor Silva Orrego llegó tarde al lugar de aplicación del examen, motivo por el cual no se le permitió el ingreso".

Por su parte, la defensa del candidato asegura que las pruebas que existen demuestran su puntualidad y que interpusieron una acción de tutela que obtuvo un fallo favorable en primera instancia.

Sin embargo, no fue la única denuncia presentada en contra del proceso de elección. Otra de las candidatas aseguró que la prueba que aplicaron la había realizado días antes en el municipio de Girón, Santander. Según la denuncia, esa situación permitió que algunos aspirantes tuvieran acceso anticipado a las respuestas.

“No puede ser que se realice un examen 8 días antes y que aquí en Cali se practique el mismo ya que los aspirantes tenían todas las respuestas de esa evaluación. Esto es completamente violatorio de la transparencia de un proceso de méritos y es una trampa. Todo esto ya fue denunciado ante las autoridades judiciales", contó Quiñones a El País.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a suspender la elección hasta que la justicia defina el futuro del proceso y aclare lo sucedido.