Por ataque en Cajibío, tres municipios se quedaron sin energía en Cauca.

Dos ataques con explosivos, que se registraron el pasado sábado 21 de febrero en el municipio de Cajibío, en Cauca, afectaron por varias horas el suministro de energía en tres municipios, así como alertaron a la Compañía Energética de Colombia, que no descarta cortes preventivos ante los reiterados hostigamientos de los grupos armados.

Según indicó la compañía, las explosiones afectaron la línea San Bernardino - Santander de Quilichao, específicamente a 1,2 kilómetros del casco urbano de Cajibío, donde en noviembre ya se había presentado un ataque similar.

Por ello, en comunicado, la Compañía Energética de Occidente rechazó lo ocurrido y señaló que “este tipo de acciones que atentan contra la infraestructura eléctrica, ponen en riesgo la continuidad del servicio y representan una grave amenaza para la seguridad energética de la región”.

Adicionalmente, Juan David Castaño, director de operaciones de la compañía energética, aseguró que “se afectaron cuatro estructuras de 115 kW que ponen en riesgo la continuidad del servicio en el Cauca. Este atentado se suma a otros que hemos tenido en enero y el año pasado, en noviembre”.

Además de los ataques a la infraestructura, a comienzos de este año 13 técnicos de la misma empresa fueron secuestrados en Suárez, Cauca, por disidencias de las Farc, que luego de varias intermediaciones accedieron a liberarlos.

Aunque del más reciente ataque no se tienen hipótesis establecidas por las autoridades, se cree que detrás estarían grupos armados con incidencias en la región que están buscando abrir paso a nuevas rutas para el tránsito ilegal de estupefacientes.