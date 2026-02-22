Estudiante de 14 años murió tras riña con arma blanca a la salida de colegio en Bello

La Policía confirmó la aprehensión de un adolescente de 16 años por su presunta responsabilidad en el hecho. Foto: Wikipedia

Un estudiante de 14 años murió tras ser herido con arma blanca en medio de una riña con otro menor a la salida de una institución educativa en el sector El Pinar, en Bello. La Policía aprehendió a un adolescente de 16 años señalado como presunto responsable. Los hechos ocurrieron al finalizar la jornada escolar en las afueras de la Institución Educativa no oficial CUVIC (Colegio Universidad Virtual de Colombia), ubicada en la antigua vía a Guarne.

De acuerdo con la información oficial, los dos estudiantes iniciaron una confrontación que escaló hasta el uso de arma cortopunzante. El menor herido fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó la aprehensión del joven de 16 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Proceso ante el sistema para adolescentes

La Alcaldía de Bello informó que el caso será asumido por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La administración municipal rechazó el hecho y señaló que se activaron las rutas de atención integral en convivencia escolar, así como acompañamiento psicosocial para estudiantes, docentes y familias.

La Secretaría de Educación indicó que el plantel hace parte del programa de cobertura educativa y que se reforzarán las estrategias de prevención de violencia y resolución pacífica de conflictos. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.