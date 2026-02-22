Hallan cuerpo dentro de un costal en la antigua vía al Mar en San Cristóbal, Medellín

El hallazgo se registró en una zona de la antigua vía al Mar. Las autoridades realizaron la inspección técnica y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un cuerpo sin vida de una persona fue encontrado dentro de un costal blanco en la antigua vía al Mar, en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín. Las autoridades investigan las circunstancias del caso.

De acuerdo con el reporte oficial, ciudadanos que transitaban por el sector conocido como La Y de los Locos alertaron a una patrulla de la Policía sobre la presencia de un costal abandonado junto a una quebrada.

Lea también: Estudiante de 14 años murió tras riña con arma blanca a la salida de colegio en Bello

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que se trataba de un costal blanco con aparentes manchas de sangre. Posteriormente, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Durante el procedimiento no fue posible establecer la identidad de la víctima ni determinar detalles sobre posibles lesiones, por lo que el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para los análisis correspondientes. Los investigadores recopilan material probatorio y revisan cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.

Cifras y antecedentes

Con este caso, ya son más de 30 las muertes violentas registradas en lo que va de 2026 en Medellín, una menos que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, dos se han presentado en el corregimiento de San Cristóbal.

Lea: Los hechos detrás del video que Snoop Dogg compartió de incautación de droga en el Palmira

Además, este sería el quinto hallazgo de una persona sin vida dentro de algún tipo de contenedor en el departamento durante el año. Casos similares se reportaron previamente en municipios como Bello, Támesis y Copacabana.