Masacre en Buga: asesinaron a tres personas dentro de una vivienda

Indepaz señaló que esta es la masacre 45 registrada en 2025.

Una masacre se registró en la noche del pasado domingo 10 de agosto en el barrio Alto Bonito del municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Sujetos armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra quienes estaban allí, dejando a tres personas muertas, dos mujeres y un hombre, así como una persona herida.

Según explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, el homicidio múltiple con arma de fuego se registró “al interior de una vivienda. En la reacción policial se inicia una persecución, donde los policías logran incautar la motocicleta en que se movilizaban los delincuentes, quienes emprendieron la huida a zona boscosa”.

Por esto, la Policía y el Ejército activaron un operativo de búsqueda de los sicarios, así como invitaron a la ciudadanía a dar información que pueda ayudar a esclarecer el crimen.

“La Policía Nacional invita a la comunidad a brindar información que permita dar con la captura de los responsables de este hecho a la línea contra el crimen 3143587212″, añadió Astaiza.

Sobre las tres víctimas se conoce que eran Argénix Barajas Gutiérrez, de 65 años; Soraida Barajas Gutiérrez, de 40 años, y Jonathan Andrés Burgos Arboleda, de 19 años. Se desconoce la identidad de la persona herida, aunque se sabe que se encuentra bajo pronóstico reservado en un centro médico.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va corrido del año se han registrado 45 masacres. De igual forma resaltaron que en esta parte del Valle del Cauca hacen presencia el Frente 57 Yair Bermúdez, el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo y bandas delincuenciales de carácter local.