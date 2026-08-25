Hacen llamado al ahorro del agua en Antioquia ante posibles racionamientos y cortes

Si el nivel del agua sigue bajando, se harán cortes de agua en las próximas semanas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ante la llegada de la temporada seca y el descenso en el nivel de los caudales de los que se obtiene el agua potable en Antioquia, EPM lanzó un llamado a sus usuarios para que reduzcan el consumo, dado que podrían llegar a aplicarse cortes y racionamiento.

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La empresa de servicios públicos resaltó que se presentará una reducción en las precipitaciones y desde ya se presentan bajos niveles de disponibilidad en ocho de las 16 fuentes menores que usan para potabilizar el agua.

Añadido a esto, explicaron que las fuentes menores, que lo componen 33 quebradas de las que sale el agua hacia nueve plantas de tratamiento, abastecen al 4% de los usuarios, mientras que el restante se abastece de los embalses de La Fe, Riogrande II y Piedras Blancas.

El problema es que para estos tres meses (agosto, septiembre y octubre), se espera que baje hasta en un 30 % los niveles de los embalses, por lo que se verían niveles inferiores a los históricos, lo que afectaría la disponibilidad del líquido.

“Puede estar lloviendo, pero está lloviendo mucho menos y, entonces, necesitamos consumir menos agua para que nos alcance para todos, tanto los que dependen directamente de las fuentes menores como, en general, todo el sistema, porque en los embalses también se ha visto una reducción significativa”, dijo Santiago Wilches Yepes, gerente de acueducto y alcantarillado de EPM.

En el caso de las fuentes menores, se destaca el caso de la quebrada como Doña María, que abastece a San Antonio del Prado y disminuyó un 23 % entre mayo y junio; así como la situación en la quebrada de Santa Elena, donde se ha tenido que bombear agua de la quebrada Bocatoma para reforzar el suministro.

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Para prevenir nuevas emergencias, EPM señaló que mantiene el monitoreo sobre fuentes hídricas y reservas como Aguas Frías, Barbosa, Caldas, San Antonio de Prado, San Cristóbal y La Cascada. Si continúa en caída la disponibilidad del agua, la empresa advirtió que se apelará a cortes y racionamientos.

Por eso, hicieron un llamado a los usuarios a hacer un uso responsable del agua, tanto de personas como de comercios e industrias, para evitar que la temporada seca afecte el suministro básico del servicio.