¿Qué ha pasado en el caso de María Camila Potosí? Sigue la búsqueda de su hija Alahia

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y ciudadanos han realizado movilizaciones para exigir justicia y pedir respuestas sobre lo ocurrido con la joven y el bebé que esperaba. Foto: Redes sociales

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Se cumplen 11 días del hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que desapareció el 17 de julio y fue encontrada dos días después cerca del río Meléndez sin el bebé que esperaba dentro de su vientre, por lo que las autoridades han intensificado su búsqueda y ofrecen hasta COP 200 millones de recompensa por información del paradero de la menor de edad y de los responsables del crimen.

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En medio de la búsqueda, familiares y allegados se reunieron en la noche del pasado martes 28 de julio en la cancha del barrio Meléndez, en el sur de Cali, para hacer una velatón exigiendo el regreso de la niña recién nacida a la que llamaron Alahia.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali instaló un Puesto de Mando Unificado en la Estación de Policía de Meléndez para coordinar las acciones entre las diferentes entidades. “El mensaje es que no descansaremos hasta encontrar a los culpables y esto no quedará impune”, dijo Jorge Moreno, secretario encargado de Seguridad y Justicia.

La mayor incertidumbre está sobre el paradero y las condiciones en que se encuentra la recién nacida, mientras las autoridades siguen tras la pista dequienes estarían involucradas en el caso.

Búsqueda rastrillo sobre el río Meléndez

Las autoridades de socorro continúan en la búsqueda bajo el modelo rastrillo de la recién nacida en la zona del corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali, donde fue hallado el cuerpo de María Camila Potosí.

Las labores se concentran en hallar rastros de la menor de edad, así como material probatorio que permita esclarecer el crimen que ha impactado al país. Para ello, se hizo un barrido del cauce del río Meléndez y la ribera.

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Adicionalmente, se han estado entregando volantes a residentes de Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena en los que se recuerda que sigue activa la recompensa por COP 200 millones por información de los responsables del asesinato y desaparición de Alahia.

“Todos los esfuerzos institucionales están puestos en poder recopilar información o pruebas que permitan darle celeridad a la investigación”, indicó Moreno, quien añadió que se habilitaron las líneas 314 2846098 y 314 3606293 para entregar cualquier información.

Los testimonios sospechosos

Una de las cosas que más ha llamado la atención en medio de la búsqueda de los responsables del asesinato de María Camila es el papel que jugó la mujer que manejaba la motocicleta en la que fue vista por última vez la joven embarazada.

Según señalaron los familiares, la mujer se presentó ante las autoridades y ha dado varias declaraciones diferentes de lo que pasó el día de la desaparición, entre las que está que llevó a María Camila a comprar un champú, a una pañalera, al puesto de salud de Polvorines y hasta que la dejó en la esquina de una panadería.

A la par, la expareja de la mujer que manejaba la moto, Carlos Rincón, aseguró que ella habría fingido dos embarazos durante su relación. “Aclarar que esta es la segunda vez, porque en la primera también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé; ella hizo todo sola”, indicó el hombre, quien añadió que en esta última ocasión la mujer tenía ecografías y controles.

Rincón explicó en un video que publicó en redes sociales que la mujer vivía en su casa por el supuesto embarazo. Añadió que el día en que desapareció María Camila, la mujer no llegó a la casa y cuando se conocieron las imágenes en las que aparecían juntas, su familia llamó a las autoridades y la entregó.

“Nosotros no quisimos salir a hablar porque nos lo pidió la Fiscalía para no entorpecer la investigación, pero nosotros, al ver que no nos están protegiendo y que nos están haciendo amenazas, decidimos salir a hablar”, añadió Rincón.

Las hipótesis

El general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló a Noticias Caracol que manejan dos líneas de investigación. La primera, de que la niña esté viva, y la segunda, de que esté muerta, tal y como lo señalaron llamadas anónimas que recibieron las autoridades.

“Por eso también tenemos un equipo investigativo tanto de policía judicial como de inteligencia y nuestro Gaula haciendo la búsqueda”, añadió el uniformado.

A la espera de los avances en el caso, la Personería Distrital anunció que fortaleció el acompañamiento psicosocial a la familia de María Camila. “Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que pueda ser útil para encontrar a la bebé. Toda información será atendida con la confidencialidad y la responsabilidad que este caso exige”, indicó el personero Gerardo Mendoza.