Crean grupo para enfrentar delitos sexuales durante la Feria de las Flores y Colombiamoda

El Task Force Medellín 2026 estará conformado por el FBI, HSI, US Marshals, Interpol, Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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Con el propósito de reforzar la seguridad de los asistentes y turistas que llegarán a la ciudad durante la Feria de las Flores y Colombiamoda 2026, la alcaldía de Medellín conformó el Task Force Medellín 2026, una fuerza de tarea interinstitucional dedicada a prevenir, detectar y responder de manera oportuna a los casos de violencias sexuales que puedan presentarse en el marco de estos eventos, así como a identificar y capturar a personas requeridas por la justicia.

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Colombiamoda se lleva a cabo del 28 al 31 de julio de 2026, seguida por la Feria de las Flores, que se desarrollará del 31 de julio al 9 de agosto. Por esta razón, el equipo operará entre el 28 de julio y el 10 de agosto, en el marco de una alianza de cooperación internacional que articula los esfuerzos de las principales agencias de investigación criminal de Colombia y Estados Unidos con el fin de garantizar la seguridad y la protección de las poblaciones vulnerables.

El Task Force Medellín 2026 cuenta con la participación del FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), la Interpol y Migración Colombia, además de las secretarías de Seguridad y Convivencia, Mujeres, Inclusión Social e Infancia, y Turismo; la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con la SIJIN; la Fiscalía General de la Nación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); la Comisaría de Familia; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y la Personería de Medellín.

¿Qué hará el nuevo equipo?

Esta cooperación permite el intercambio de información, la asistencia técnica y el acompañamiento a las autoridades locales para fortalecer la respuesta contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y otras formas de violencias basadas en género, especialmente aquellas que involucran a extranjeros.

Como parte del despliegue operativo, el Task Force adelantará recorridos territoriales en las zonas de mayor afluencia turística, incluidos los sectores donde se concentran los principales eventos culturales, gastronómicos y comerciales de la ciudad durante la temporada. Además, las autoridades tendrán acceso a plataformas internacionales como Angel Watch, NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) y las bases de datos de Interpol, que permitirán identificar alertas internacionales, verificar antecedentes y anticipar posibles riesgos.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó: “hay algo que se denomina los delitos extraterritoriales, que no importa dónde un ciudadano norteamericano haya cometido delitos, como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Todos pueden ser juzgados en su territorio nacional. Gracias a eso ya hay más de 12 condenas en los últimos seis meses, incluyendo dos cadenas perpetuas. Ese trabajo ha sido fundamental y vamos a seguir sosteniendo esa colaboración armónica”.

Con la conformación del Task Force Medellín 2026, la administración distrital busca garantizar que la Feria de las Flores y Colombiamoda, dos de los eventos más importantes del año para la ciudad, se desarrollen en un ambiente seguro y respetuoso para todos los asistentes y ciudadanos.