¿Qué hacer en Cali? La Ruta Afroturística ya reúne más de 90 experiencias culturales

La segunda cohorte incorporó 30 nuevos portadores de tradición y emprendimientos, con lo que se reúnen más de 90 experiencias para visitantes y caleños. Foto: Secretaría Turismo de Cali

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La Ruta Afroturística de Cali amplió su oferta con la incorporación de 30 nuevos emprendimientos y portadores de tradición, alcanzando más de 90 experiencias que estarán disponibles durante todo el año para que visitantes y caleños conozcan la riqueza cultural afro del Pacífico colombiano.

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El lanzamiento se realizó en el marco del IV Encuentro Continental de Estudios Afro latinoamericanos (ALARI), que reúne esta semana en Cali a cerca de 1.500 investigadores, académicos y líderes internacionales, un escenario que busca proyectar la estrategia y posicionar a Cali como un destino de afroturismo.

¿Qué ofrece la ruta Afroturística?

A diferencia de un circuito turístico tradicional, la Ruta Afroturística no tiene un recorrido fijo ni un punto de partida obligatorio. Funciona como un portafolio de experiencias que cada visitante puede recorres a su ritmo, eligiendo entre propuestas de gastronomía, bebidas ancestrales como el viche, música, danza, moda, oralidad, partería y recorridos afro centrados.

Con la nueva cohorte, la estrategia reúne más de 90 actores entre emprendimiento, agencias de viajes, prestadores de servicios turísticos y portadores de tradición que ofrecen actividades durante todo el año, La programación de cada experiencia pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Turismo de Cali.

Impulso al turismo y a la economía local

Durante la presentación, la gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Cali, Mabel Lara destacó que “la iniciativa busca ampliar la narrativa turística de la ciudad y fortalecer el trabajo de quienes preservan las tradiciones afro. Todos, empezando por los propios caleños debemos conocer esta Ruta, que genera impacto económico para las familias y amplía la narrativa de ciudad”.

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Además del fortalecimiento empresarial, la estrategia contempla procesos de formación, promoción comercial y alianzas para ampliar el alcance de los emprendimientos que hacen parte de la Ruta.

Reconocimiento internacional

Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas (ALARI), destacó que la Ruta permite acercarse a los saberes y a la historia de las comunidades afrodescendientes a través de experiencias vivas, mientras que la embajadora de Colombia en Sudáfrica, María del Rosario Mina Rojas, afirmó que “la propuesta representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el reconocimiento de estas comunidades y su aporte al desarrollo cultural y económico de Cali”.

Los emprendedores que integran la Ruta aseguraron que la estrategia también contribuye a preservar prácticas ancestrales y a visibilizar oficios tradicionales como la producción de bebidas derivadas del viche, la elaboración de dulces típicos del Pacífico y otras experiencias culturales que hacen parte del patrimonio afrodescendiente de la ciudad.