Las razones por las que capturaron al exfutbolista Mateo Ramírez, hijo de John Mario Ramírez

Imagen de referencia. Las capturas se hicieron en Bogotá, Soacha, Ibagué, Filandia y Bucaramanga. Foto: El Espectador - José Vargas

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En medio de un operativo realizado en Risaralda, las autoridades capturaron a 16 personas señaladas de hacer parte de la red delincuencial “Los Cyber”, que se dedicaba a robar a través de medios informáticos y llamadas. Entre ellos, se confirmó que fue capturado el exfutbolista Mateo Ramírez, quien es hijo de John Mario Ramírez.

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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el grupo delincuencial utilizaría aplicaciones de mensajería para contactar a sus víctimas, principalmente adultos mayores, a los que pedían compartir la pantalla de sus celulares para supuestamente proteger sus cuentas.

Por el contrario, a través de este método, accedías a información confidencial como claves, que luego usaban para hacer retiros y compras.

“La supuesta empleada o empleado enviaba un enlace para ingresar datos o realizaba videollamadas para brindar mayor seguridad y salvar el dinero”, indicó la Fiscalía, que junto a la Policía realizó allanamientos en Bogotá, Soacha, Ibagué, Filandia y Bucaramanga.

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La red delincuencial habría estado detrás del robo a 94 personas en diferentes partes del país, entre junio de 2025 y marzo de 2026. Se estima que los robos superan los COP 1.600 millones.

En total, fueron capturadas 16 personas, entre las que se encuentra Mateo Ramírez, quien debutó en 2021 como mediocampista con Patriotas, y quien es hijo del reconocido exfutbolista John Mario Ramírez, que fue ídolo de Millonarios y murió durante la pandemia.

Mateo Ramírez, al igual que el resto de capturados, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.

Las autoridades señalaron que continúan con las investigaciones para establecer la participación individual de cada uno de los capturados.