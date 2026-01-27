¿Quién es el nuevo secretario de Movilidad de Cali?

Sergio Javier Moncayo venía desempeñándose como subsecretario de servicios de movilidad. Foto: Alcaldía de Cali

Este martes 27 de enero, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció un remezón en su gabinete, que incluyó la salida de Gustavo Orozco de la Secretaría de Movilidad. En su reemplazo entró el coronel Sergio Javier Moncayo.

Los cambios se dieron luego de conocerse la encuesta de Guarumo, en la que el alcalde Eder tuvo una desaprobación del 66 %. De la cartera distrital salieron el secretario de Movilidad y el de Seguridad, Jairo García, así como el jefe de comunicaciones Ossiel Villada.

Desde la alcaldía señalaron que “tras escuchar el sentir ciudadano y las preocupaciones expresadas por distintos sectores de la ciudad, se enuncian los cambios estratégicos en el gabinete, orientados a mejorar estos aspectos y la confianza ciudadana en la Administración, esenciales para la buena marcha de la ciudad y la gestión pública”.

¿Quién es el nuevo secretario de Movilidad?

Tal como se había advertido desde temprano, en la Secretaría de Movilidad fue nombrado el coronel Sergio Moncayo Velásquez, quien venía desempeñándose como subsecretario de servicios de movilidad desde agosto del año pasado.

Su llegada a la cartera fue cuestionada por su falta de experiencia en el sector. En ese momento, Moncayo señaló a El País de Cali que su trabajo en la secretaría se centraría en la seguridad vial y las campañas, trabajadas desde “lo técnico, los controles efectivos y la pedagogía”.

Moncayo es administrador aeronáutico y coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, con más de 24 años de trayectoria en seguridad y defensa nacional, según indicó la alcaldía. Además, es experto en seguridad aérea, gestión por procesos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Por otro lado, a la Secretaría de Seguridad ingresó el teniente coronel retirado Javier Garcés, quien también pasó por la Fuerza Aérea, mientras que al área de comunicaciones llegó Carlos Augusto Albán, quien tiene más de 35 años de experiencia en comunicación estratégica y gestión pública.