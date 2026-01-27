Carro explotó en accidente en vía Panamericana; hubo siete muertos y varios heridos

El hecho se registró en el sector de Pescador, en el municipio de Caldono. Foto: Archivo Particular

Un grave accidente se registró en la mañana de este martes 27 de enero sobre la vía Panamericana, en el sector de Pescador, a la altura de Caldono, Cauca. En el choque explotó uno de los vehículos y siete personas fallecieron.

De acuerdo con Javier Enrique Soto, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cauca, “el siniestro involucró a un automóvil de la empresa Velotax y a un tractocamión que cubría la ruta Buga–Pasto”.

Primeras versiones indican que un colectivo con pasajeros chocó de frente con un tractocamión que explotó luego de presentarse el accidente, por lo que varias de las personas en los dos vehículos fallecieron en el lugar. El hecho fue registrado por habitantes de la zona, debido a que la explosión generó una gran columna de fuego que alertó a la comunidad.

Sobre el carro de transporte público se conoce que pertenecía a la empresa Velotax, había salido de la terminal de transporte de Popayán y se dirigía con pasajeros hacia Cali, mientras que el tractocamión iba hacia el sur del país.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán, mientras bomberos de los mismos municipios atendieron la emergencia en el lugar para evitar nuevas explosiones.

Entre los muertos hay un menor de edad, que estaba bajo protección del Bienestar Familiar. En la lista también están los conductores de los dos vehículos.

Por el momento, no se conocen las causas del accidente. Habitantes de la zona señalan que podría haberse dado por exceso de velocidad.

Por lo ocurrido, el consorcio Nuevo Cauca hizo el cierre completo de la vía Panamericana en la mañana de este martes, mientras se adelantan las acciones judiciales y se retiran los vehículos de la zona. Por ello, las autoridades de tránsito pidieron a los conductores tomar vías alternas.