Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Carro explotó en accidente en vía Panamericana; hubo siete muertos y varios heridos

En el accidente estuvieron involucrados una camioneta de la empresa velotax y un tractocamión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
27 de enero de 2026 - 05:26 p. m.
El hecho se registró en el sector de Pescador, en el municipio de Caldono.
El hecho se registró en el sector de Pescador, en el municipio de Caldono.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un grave accidente se registró en la mañana de este martes 27 de enero sobre la vía Panamericana, en el sector de Pescador, a la altura de Caldono, Cauca. En el choque explotó uno de los vehículos y siete personas fallecieron.

Lea: Remezón en Cali: salieron los secretarios de Movilidad, Seguridad y jefe de comunicaciones

De acuerdo con Javier Enrique Soto, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cauca, “el siniestro involucró a un automóvil de la empresa Velotax y a un tractocamión que cubría la ruta Buga–Pasto”.

Primeras versiones indican que un colectivo con pasajeros chocó de frente con un tractocamión que explotó luego de presentarse el accidente, por lo que varias de las personas en los dos vehículos fallecieron en el lugar. El hecho fue registrado por habitantes de la zona, debido a que la explosión generó una gran columna de fuego que alertó a la comunidad.

Sobre el carro de transporte público se conoce que pertenecía a la empresa Velotax, había salido de la terminal de transporte de Popayán y se dirigía con pasajeros hacia Cali, mientras que el tractocamión iba hacia el sur del país.

Le puede interesar: Alertan aumento de estafas con falsas citas médicas y exámenes en Rionegro, Antioquia

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán, mientras bomberos de los mismos municipios atendieron la emergencia en el lugar para evitar nuevas explosiones.

Entre los muertos hay un menor de edad, que estaba bajo protección del Bienestar Familiar. En la lista también están los conductores de los dos vehículos.

Por el momento, no se conocen las causas del accidente. Habitantes de la zona señalan que podría haberse dado por exceso de velocidad.

Por lo ocurrido, el consorcio Nuevo Cauca hizo el cierre completo de la vía Panamericana en la mañana de este martes, mientras se adelantan las acciones judiciales y se retiran los vehículos de la zona. Por ello, las autoridades de tránsito pidieron a los conductores tomar vías alternas.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

accidente

Vía Panamericana

choque

explosión

Caldono

Pescador

Cauca

muertos

heridos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.