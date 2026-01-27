Logo El Espectador
Colombia
Asesinaron a líder social en Pueblorrico, Antioquia; hay temor por oleada de violencia

Rubén Antonio Ríos Marín fue atacado por sujetos armados en zona rural del municipio.

Redacción Colombia
27 de enero de 2026 - 06:31 p. m.
En lo que va del año han sido asesinados siete líderes sociales, de acuerdo con Indepaz.
Las autoridades investigan el asesinato de Rubén Antonio Ríos, presidente de Asocomunal del municipio de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, quien fue asesinado en la vereda La Pica por sujetos encapuchados que lo atacaron.

Primeras versiones indican que los sujetos armados llegaron hasta la finca en la que vivía el líder comunal y, como no estaba, ingresaron a su vivienda y lo esperaron. Al parecer, luego lo habrían torturado para que entregara información y lo asesinaron con arma blanca.

“Estaba amenazado. Él estaba diciendo que desde el año pasado estaba recibiendo amenazas, pero que, además, que estaban pasando grupos extraños por la finca”, dijo a TeleAntioquia un habitante de la zona. . 

El crimen fue reprochado por la comunidad que reconoció el liderazgo de Ríos en procesos sociales relacionados con la salud, la educación y la alimentación. Recientemente, Ríos había estado detrás de obras sobre carreteras y puentes para la conectividad del municipio.

Por esto, las juntas de acción de la región advirtieron preocupación por las represalias en su contra.

De acuerdo con Indepaz, este es el séptimo asesinato de un líder social que se registra en lo corrido de este año. Sumado a esto, la organización recordó que el año pasado la Defensoría del Pueblo publicó una alerta en la que advierte la imposición de normas y de gobernanza por parte de grupos armados que llegaron al municipio.

En la región tienen injerencia miembros del Clan del Golfo y grupos delincuenciales locales.

El año pasado hubo 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, lo que representó un aumento de 8% con respecto a los registrados en 2024.

