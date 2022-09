¿Quién es Fluvio Leonardo Soto, el nuevo gerente encargado de Emcali?

El nuevo gerente llega en medio del escándalo por posibles sobrecostos en contratos de Emcali. Foto: Alcaldía de Cali

Luego de una junta directiva extraordinaria, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, designó a Fulvio Leonardo Soto como el nuevo gerente encargado de la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali).

El nuevo gerente es abogado especialista en Derecho Administrativo con maestría en Administración y Gerencia Pública. Se ha proyectado profesionalmente en el estudio de la gestión pública, desde los ámbitos nacionales, departamentales y municipales, según la Alcaldía.

Específicamente, Fluvio Leonardo se ha desempeñado como subdirector de impuestos, rentas y catastro; subdirector de catastro y jefe de la oficina técnica del Distrito de Cali. También ha sido asesor de finanzas públicas en la Gobernación del Valle del Cauca, y asesor tributario en las alcaldías de Tuluá y Ginebra.

Soto, quien antes de asumir este nuevo cargo se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, llega al cargo luego del escándalo por el millonario contrato que firmó Emcali con la Unión Temporal AMI, en el que se iban a adquirir televisores de 55 pulgadas a $42 millones, pantallas a $700 millones y una silla ergonómica por $17 millones.

Tras esta situación la Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión de la ejecución del contrato y los pagos entre las dos partes, ante la posible existencia de sobrecostos en los productos contratados. Este hecho llevó a su vez a la renuncia del entonces gerente Juan Diego Flórez.

El escándalo que ha girado en torno a los posibles sobrecostos en Emcali, también ha provocado que algunos sectores políticos de la ciudad y el departamento pidan la renuncia del alcalde Jorge Iván Ospina, quien ha resaltado la labor de Flórez.

“Se desatan los tiburones buscando presa, pues están equivocados. No participo, no es la función del Alcalde actuar en los procesos de contratación de Emcali y cada vez que existe denuncia o duda procedemos. Y por cierto no se ha perdido un peso y siempre se toman correctivos”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter, luego de que se conociera el nombre del nuevo gerente.