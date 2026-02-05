Así funciona el sistema de drones que se usa para seguridad en el Valle del Cauca

Herramientas de la Red Aérea de Protección Territorial en el Valle del Cauca Foto: Gobernación Valle del Cauca

Más de 100 operativos se han realizado en el Valle del Cauca con el sistema de vigilancia Raptor, una Red Aérea de Protección Territorial, que cuenta con una flota de cuatro drones, para reforzar la seguridad en la región tras la oleada de hechos de violencia que se registraron el año pasado por cuenta de las acciones de grupos armados.

El sistema de vigilancia se puso en operación en noviembre de 2025 y desde ese momento ha acompañado más de 100 operaciones de vigilancia, detección y disuasión de actividades delictivas.

El raptor se ha convertido en una herramienta poderosa que ha apoyado el trabajo de las autoridades para intervenir “ollas”, expendios de microtráfico y alucinógenos, en municipios como Cali, Tuluá, Buenaventura, Cartago y Palmira.

“Desde noviembre, que la gobernadora Dilian Francisca Toro lanzó la Red Aérea de Protección Territorial (Raptor), se han enfilado baterías en la ofensiva contra el microtráfico. Esta moderna flota de drones, esta gran apuesta tecnológica, está fortaleciendo las capacidades y las acciones contra el microtráfico y el expendio de drogas en todo el departamento”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

¿Cómo funciona el sistema Raptor?

Esta herramienta aérea está conformada por cuatro drones con cámaras 4K, visión infrarroja y puede movilizarse a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Además, opera bajo la coordinación de autoridades locales y fuerzas institucionales.

“Es así como estamos dando resultados con nuestra Policía Nacional y nuestras agencias de seguridad en la afectación de los expendios y las ‘ollas’ de microtráfico en nuestros municipios”, destacó Londoño.

La herramienta, financiada con recursos de la tasa de seguridad, permite la identificación temprana de los delincuentes, análisis de datos y articulación institucional entre la Gobernación, alcaldías, Ejército, Policía y comunidad, según indicó la gobernadora Dilian Francisco cuando su puesta en marcha.

El sistema ha sido clave para atender acciones en los lugares con mayores índices de seguridad, tanto en Cali como en los municipios aledaños, así como es clave en el enfrentamiento de grupos armados que operan en áreas rurales del Valle del Cauca de difícil acceso para las autoridades.