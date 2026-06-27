Reabrieron embarcadero de Buenaventura tras cuatro días de bloqueos y protestas

Los manifestantes piden la remodelación del embarcadero, la creación de una junta y acciones para evitar que sea privatizada la zona. Foto: Dimar

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Tras cuatro días de cierre, el Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura anunció la apertura del embarcadero de Buenaventura, el cual bloquearon desde el pasado martes 23 de junio para exigir a las autoridades locales y nacionales el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron durante el paro de 2017.

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El acuerdo se logró luego de dejar en firme el documento que da vida a la Junta Turística del embarcadero de Buenaventura, que será la principal instancia de concertación entre el Distrito, las comunidades y los operadores de la zona sobre las acciones que se realicen en la zona, según indica el documento.

A través de este grupo se gestionará el plan anual de mantenimiento y promoción turística, así como los presupuestos y los reglamentos de operación. Además, se supervisarán los planes, garantizarán la permanencia de motoristas, guías, vendedores y demás empleados ancestrales y comunitarios, a lo que se suman acciones para fortalecer su estadía.

Las razones de la protesta

Los promotores de las manifestaciones indicaron desde el primer día de los bloqueos que solicitaban a las autoridades la remodelación y entrega del embarcadero, que es clave para la vida marítima del litoral.

Para ello, señalan, se requieren al menos COP 25 mil millones para ampliar la capacidad, así como claridad en el manejo de los recursos ante denuncias por irregularidades en su manejo y el presunto interés de beneficiar a privados.

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Por ello, hicieron varias peticiones, entre ellas la formalización de la junta del muelle, así como inversión, ajuste en los diseños de ampliación y remodelación, y acciones que eviten la privatización de la zona.

Al respecto, la alcaldía de Buenaventura aseveró que no existía documento que legalizara la Junta Administradora del Muelle Turístico, pero finalmente, tras varias reuniones de concertación, se logró acordar un documento para su formalización.

Argumentos de la gobernación

Ante los cierres que se dieron en el importante embarcadero, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que el embarcadero presenta problemas por los que la Dimar ya venía analizando su cierre, pero ante las afectaciones que los bloqueos representan para el turismo y la economía, solicitó a los promotores del paro levantar las manifestaciones durante el puente festivo.

“Yo sí creo que no están haciendo un beneficio, sino que están haciéndole un daño a la gente trabajadora de Buenaventura, que todos los días quiere que vaya su turismo para poder tener sus ingresos”, indicó la mandataria.

Sobre la ampliación, la gobernadora indicó que aún falta que se retiren elementos de la zona, así como se requiere de un permiso que deberá entregar Invías. “El nuevo embarcadero no se ha podido terminar porque Invías no ha dado la autorización para quitar el antiguo embarcadero que está en riesgo, para poder nosotros poner el nuevo, que es un embarcadero flotante, moderno, que le va a servir para el turismo, pero también para poder transportar los alimentos”.

Finalmente, Toro indicó que se espera que la administración del nuevo embarcadero quede en manos de una empresa público-comunitaria, integrada por consejos comunitarios, motoristas y empresarios del sector turístico.

“Lo que nosotros queremos hacer es que esa concesión genere una empresa donde la mayoría de las acciones sea del municipio, pero que el 49 % sea de la comunidad. Queremos que estén los consejos comunitarios, los motoristas y los empresarios del turismo, para que ellos mismos se encarguen de la administración y del mantenimiento del muelle. Ellos quieren administrar, pero eso no es así; esa es una decisión donde tiene que estar toda la comunidad”, añadió la mandataria.