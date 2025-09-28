Encontraron dos hombres muertos en el Cabo de la Vela, La Guajira

Imagen de referencia. Los cuerpos fueron hallados en la playa Arcoíris. Foto: María Alejandra Castaño

Un macabro hallazgo hicieron habitantes de Uribia en la playa Arcoíris, en el Cabo de la Vela, en La Guajira. A orillas del mar Caribe encontraron los cuerpos sin vida y con señales de violencia de dos hombres. Las autoridades investigan si uno de ellos sería un dominicano desaparecido.

Habitantes de la zona señalaron que los cuerpos fueron hallados en avanzado estado de descomposición, atados y con heridas por arma de fuego. Uno de ellos se encontraba sobre una piedra, mientras que el otro fue recuperado dentro del agua por las autoridades.

Tras registrarse el crimen, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron las correspondientes inspecciones y trasladaron los cuerpos a la sede de Medicina Legal en Maicao y posteriormente a Riohacha, donde se hacen las correspondientes inspecciones a los cuerpos.

Aunque en principio se dijo que podría tratarse de dos personas venezolanas, se conoció que uno de ellos sería un joven llamado Cristian, de 22 años, quien es oriundo de Cúcuta.

Familiares del hombre indicaron a La Guajira Hoy que el hombre no tenía antecedentes y que habría sido sacado con vida del casco urbano de Uribia.

Sumado a esto, las autoridades investigan si el otro cuerpo sería de un hombre dominicano que desapareció hace días en la región. Las autoridades por lo pronto no manejan hipótesis de lo que pudo ocurrir, aunque no descartan que el crimen esté relacionado con actividades ilícitas.

A este caso se le suman los asesinatos de dos venezolanos, en hechos aislados, que se registraron este domingo 28 de septiembre. Uno de los casos fue el de Danilo Queipo, administrador de la tienda Inversiones Santiago, en Uribia, a quien le dispararon mientras se movilizaba en una motocicleta.

El segundo caso es el de Oswar Bonia, conocido como “El Wa Wa”, a quien sujetos armados le dispararon en un estadero en el municipio de Fonseca.