Investigan el asesinato de tres personas en Palestina, Huila

En la madrugada de este domingo 28 de septiembre se registró un ataque armado dentro de un establecimiento de la vereda Samaria, en el municipio de Palestina, en Huila, que dejó tres hombres muertos y al menos seis personas heridas.

Según indicaron las autoridades, dos sujetos armados entraron al lugar y dispararon contra una persona que se encontraba allí, pero al ver que quienes presenciaron el hecho intentaron capturarlos, dispararon indiscriminadamente dentro del establecimiento, que se encuentra a 30 minutos del casco urbano.

Debido a que el establecimiento se encuentra sobre la vía que comunica de Palestina a Pitalito, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de los dos municipios.

Sobre lo ocurrido, el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía de Huila, indicó que adelantan investigaciones para hallar a los responsables del crimen, así como para establecer las motivaciones.

Entre las víctimas mortales, las autoridades identificaron a Jhonatan Edinson Correa Abasolo, de 28 años; Eliacid Cuaji Mazabel, 53 años, y Rodrigo Celis Vargas, de 39 años.

Mientras que entre los heridos están Edgar Rivera, María Alvira, Ceidy Muñoz, Victor Peña, William Velasco, William Ruíz, Ninfa Ortega y Johana Salinas.

A este hecho se sumó el asesinato, este fin de semana, de Alejandro Jiménez Pérez, de 18 años, en el casco urbano del municipio y que primeras versiones relacionan con el expendio de drogas en la región.

“La institución lamenta y rechaza contundentemente estos actos de violencia que afectan la tranquilidad, seguridad y sana convivencia de los habitantes del sur del departamento”, añadió Téllez, quien además aseguró que se están haciendo operativos de control y patrullajes en la zona rural del municipio ante esta oleada de ataques violentos.