Globo de mecha habría causado incendio que afectó cuatro viviendas en Rionegro, Antioquia

La conflagración comenzó en un local de tapicería del corregimiento de San Antonio de Pereira.

Redacción Colombia
02 de enero de 2026 - 06:11 p. m.
El incendio afectó cuatro viviendas.
Foto: Alcaldía de Rionegro
Un grave incendio estructural se registró el pasado jueves primero de enero en el corregimiento de San Antonio de Pereira, en Rionegro (Antioquia), luego de que al parecer un grupo de mecha cayera sobre un local de tapicería.

Según indicaron las autoridades, aunque el cuerpo de Bomberos atendió rápidamente la emergencia, el fuego se extendió a otras edificaciones por los materiales inflamables en la tapicería. Entre los afectados hay un restaurante, una vivienda y una papelería.

Adicionalmente, la alcaldía de Rionegro informó que tres personas tuvieron que recibir atención prehospitalaria, así como se rescataron dos animales. Sumado a esto, se tuvo que hacer la evacuación de un adulto mayor que estaba en una casa cercana.

A la zona llegaron el jefe de la oficina de Gestión del Riesgo, seis unidades de la Defensa Civil, 12 unidades de la Policía Nacional, tres unidades de reacción municipal, personal de EPM, y personal de la Secretaría de Movilidad. Además de 20 unidades de bomberos, dos máquinas de extinción, una ambulancia y dos vehículos de respuesta rápida.

“Desde la Administración Municipal lamentamos las pérdidas materiales ocasionadas y reiteramos el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de globos y pólvora, elementos que representan un alto riesgo para la vida, la infraestructura y el entorno. La prevención y el cuidado colectivo son fundamentales para evitar este tipo de emergencias”, indicó el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas.

Emergencia por año viejo en Medellín

Una emergencia similar se registró en el barrio La Francia, de la capital antioqueña, donde la quema de un año viejo se salió de control y alcanzó la red de gas del barrio, lo que causó pánico entre la comunidad.

El cuerpo de Bomberos señaló que la rápida reacción de los testigos y las autoridades evitaron que se presentara una emergencia mayor. En los hechos no resultaron personas heridas.

Por Redacción Colombia

