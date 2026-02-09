Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Uribe recusa a magistrados que investigan aportes a su campaña de supuesto piloto de narcos

La Corte Suprema revisa los aportes “en especie” que hizó el piloto Samuel David Niño, señalado de nexos con el narcotráfico, a la campaña con la que Uribe buscaba llegar al Congreso en 2018. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
09 de febrero de 2026 - 09:19 p. m.
La recusación se da en el marco del caso relacionado con la investigación por el aporte de COP 20 millones que habría recibido el exmandatario para su campaña al Congreso en 2018.
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una recusación en contra de los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto, quienes investigan aportes que se hicieron a la campaña de Uribe al Congreso en 2018. De acuerdo con la defensa, los togados habrían hecho manifestaciones públicas que habrían comprometido su imparcialidad en el proceso.

En concreto, la Sala revisa los aportes de COP 20 millones “en especie” que hizo el piloto Samuel David Niño y su empresa, Navir Air. Ambos señalados de supuestos nexos con el narcotráfico.

Según indicó el expresidente Uribe Vélez a través de la red social X, en marzo de 2025, el expiloto “Samuel David Niño Cataño aparece en mi contabilidad electoral de 2018 como donante de 20 millones en especie, que corresponde a un vuelo en los Llanos Orientales”.

Noticia en desarrollo...

Dairon Rodriguez(1yxco)Hace 3 minutos
Otro lio del narco hampon matarife? -y todavía aspira a llegar al senado . Que vergüenza de justicia.
