Remezón en Cali: salieron los secretarios de Movilidad, Seguridad y jefe de comunicaciones

De la alcaldía salieron Ossiel Villada, de la jefatura de comunicaciones; Gustavo Orozco, de la Secretaría de Seguridad, y Jairo García, de Seguridad. Foto: El Espectador-Alcaldía de Cali

Los bajos niveles de aprobación del alcalde de Cali, Alejandro Eder, habrían provocado los más recientes movimientos dentro de su cartera. El mandatario anunció la salida de sus secretarios de Movilidad y Seguridad, así como del jefe de comunicaciones de la alcaldía.

En la mañana de este martes 27 de enero se conoció que los secretarios de Movilidad, Gustavo Orozco, y de Seguridad, Jairo García, presentaron la renuncia a sus cargos, a lo que se sumó la de Ossiel Villada, quien en los últimos meses había estado a cargo de la jefatura de prensa.

De igual forma, se conoció que habrá movimientos dentro del gabinete, como el de Mabel Lara, quien saldrá de la Secretaría de Desarrollo Económico para dedicarse a cooperación internacional y temas transversales.

La salida de los tres funcionarios se habría dado con base en los resultados de la última encuesta de Guarumo, en la que, además de medir la favorabilidad de los candidatos presidenciales y al Congreso, se preguntó por la favorabilidad de los alcaldes de las principales ciudades. En el caso de Alejandro Eder se resaltó un 66,2% de desaprobación.

Los movimientos en las carteras de Movilidad y Seguridad también tendrían que ver con los cuestionamientos a sus secretarios. Por un lado, García enfrentaba un aumento de los homicidios en la ciudad en 2025, pese a que Eder se había propuesto acabar el año con menos de mil asesinatos.

Nuevos secretarios de Cali

Por el momento, se conoce que el nuevo secretario de Movilidad será el coronel Sergio Javier Moncayo, mientras que a Seguridad llegará el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, Javier Garcés, y en la oficina de Comunicaciones estará Carlos Augusto Albán.

Por el otro lado, Orozco tuvo un cuestionado paso por la Secretaría de Movilidad por su forma de reaccionar con casos como la imposición de multas por parte de agentes de tránsito.

Sobre la salida de los secretarios, la concejal María del Carmen Londoño indicó que se trató de un cambio tardío. “Todo por las denuncias que hemos hecho contra estos dos funcionarios que no han hecho las cosas como tenían que hacerlas y además porque los resultados en las encuestas dejan muy mal parado al Alcalde”

Reacciones tras salida de secretarios

Por su parte, Roberto Ortiz aseguró que “aún hay tiempo de recomponer el rumbo de la Alcaldía de Cali durante los dos años restantes”, así como indicó que se necesita “una inversión millonaria en vehículos potentes, motos, drones, cámaras inteligentes e inteligencia policial real. Se va el secretario de Seguridad y Movilidad por los pésimos resultados que hunden las encuestas al alcalde”.



