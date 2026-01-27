Dos hombres armados fueron capturados tras intento de hurto en Yacopí, Cundinamarca

Un intento de hurto en zona rural de Yacopí derivó en un cruce de disparos con la Policía y terminó con dos hombres capturados y armas incautadas. Foto: Departamento de Policía de Cundinamarca

Un intento de hurto en zona rural de Yacopí, Cundinamarca, terminó con dos hombres capturados luego de un intercambio de disparos con la Policía. El caso ocurrió en la vereda El Silencio, donde los sospechosos se movilizaban en una camioneta y fueron interceptados tras una alerta de la comunidad.

De acuerdo con la información conocida, habitantes del sector avisaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes estarían planeando un robo. Con esos datos, la Policía activó un operativo de cierre de vías en la zona rural y logró ubicar la camioneta.

Al verse acorralados, los ocupantes del vehículo dispararon contra los uniformados para intentar escapar. En medio del cruce de disparos, la Policía logró reducirlos y capturarlos sin que se reportaran personas heridas.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro del vehículo dos revólveres calibre 38 con cartuchos percutidos y un arma traumática.

Los detenidos tienen 50 y 63 años y son oriundos de Yacopí y Granada (Meta). Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que ambos registran procesos previos por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía. Un juez les ordenó medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El caso se suma a los operativos que se adelantan en zonas rurales del departamento, donde la colaboración de la ciudadanía ha sido clave para detectar movimientos sospechosos y prevenir delitos.

Refuerzo a la seguridad en el departamento

El caso ocurre en medio de la hoja de ruta en seguridad definida por Cundinamarca para 2026. La semana pasada, autoridades civiles, militares y de Policía se reunieron en el Primer Comité de Seguridad y Orden Público del año, en el que se aprobaron nuevas inversiones del Fondo de Seguridad Territorial y se trazaron acciones para fortalecer la seguridad ciudadana, la convivencia y la justicia en el departamento.

Durante ese encuentro se socializó el balance de seguridad de 2025, que reportó una reducción del 57 % en los delitos frente a 2024 y, por primera vez en 16 años, una disminución en todas las modalidades de hurto. Además, Cundinamarca se mantiene con una tasa de homicidios 11 puntos por debajo del promedio nacional y sin presencia de grupos armados, cultivos ilícitos ni actos terroristas, según las autoridades.

En materia de inversión, solo en 2025 el departamento destinó más de $20.500 millones para fortalecer la capacidad de respuesta institucional, apoyar a la Fiscalía y ampliar puntos de atención judicial. Estas acciones hacen parte de la estrategia que busca reforzar la presencia del Estado en zonas urbanas y rurales, como Yacopí, y mejorar la reacción frente a hechos delictivos como el ocurrido recientemente.

