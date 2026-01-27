Alertan aumento de estafas con falsas citas médicas y exámenes en Rionegro, Antioquia

La alcaldía señaló que no tiene ningún convenio con privados para jornadas de salud en el municipio. Foto: Alcaldía Rionegro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Salud de Rionegro hizo un llamado a la comunidad ante la aparición de estafas con falsas citas médicas y exámenes que estaría haciendo una supuesta IPS, que no tiene convenio con la administración municipal, pero que estaría buscando a los pacientes a su nombre.

Lea: Pico y placa Cali: así rige la medida para este martes 27 de enero

La alerta se lanza debido a que en los últimos días ha aumentado la denuncia de pacientes que señalan que los contactan para ofrecerles citas, exámenes y medicamentos por canales alternos a los de la EPS, a través de los cuales también les exigen pagos.

“Desde la Secretaría de Salud queremos alertar a todos los habitantes de los municipios y de los municipios del Oriente cercano. Se están haciendo promoción y agendamiento de unas citas a toda la comunidad general, a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y de texto, diciendo que son actividades de promoción y prevención con la Secretaría o la alcaldía”, indicó Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro.

En el municipio de Rionegro se denunciaron múltiples casos de estafas recientes mediante ofrecimiento de citas médicas para detección de enfermedades, exámenes médicos o tratamientos alternativos por fuera de los canales oficiales de las EPS o de la IPS, solicitando pagos por… pic.twitter.com/hQVHwJ1ayU — Teleantioquia (@Teleantioquia) January 26, 2026

Sumado a esto, la funcionaria resaltó que también han mencionado al Ministerio de Salud, por lo que hizo el llamado a la comunidad a validar este tipo de convocatorias, porque la administración no tiene este tipo de alianzas y, por el contrario, ya ha iniciado procesos ante la Fiscalía. “Los invitamos a que, si tienen alguna duda, acercarse a la Secretaría de Salud”, agregó Rendón.

Le puede interesar: Alias “Julito”, el joven acusado de asesinar a su novia y otros ataques en Bucaramanga

También se habilitó el teléfono 604 520 40 60, extensión 1176.

Desde la alcaldía recomendaron verificar cualquier tipo de tratamiento externo que se ofrezca, el costo, así como los permisos con los que cuenten los centros médicos que los ofertan para dar atención médica.

Finalmente, pidieron no entregar ningún documento para estudios de crédito o trámites que no estén justificados y verificados, para evitar cualquier tipo de estafa, como las que ya se han denunciado.