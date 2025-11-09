Nuevo remezón en el gabinete de Alejandro Eder en Cali; estos son los cambios

Alcalde de Cali durante rueda de Prensa de Asocapitales Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la reestructuración en su gabinete que hizo Alejandro Eder a finales de septiembre pasado, se suman tres nuevos movimientos que anunció este fin de semana el mandatario, a menos de un mes de cumplir dos años en el cargo.

Lea: Ataque sicarial en Ciudadela Metropolitana de Soledad dejó dos muertos

En comunicado, la alcaldía de Cali indicó que se realizan “reajustes estratégicos en su equipo de trabajo, con el fin de consolidar el proceso de recuperar a Cali y seguir mejorando la calidad de vida de los caleños”.

El primer nombramiento fue el de María Alexandra Pacheco, ingeniera industrial y especialista en Gestión del Desarrollo, quien venía desempeñándose como secretaria de Gestión del Riesgo, quien asume a partir de la fecha como gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (Edru). Esto ante la dimisión, en días pasados, de Raquel Garavito.

En su reemplazo fue nombrado el abogado Nicolás Suárez, actual subsecretario de Manejo de Desastres, quien quedó como secretario encargado de la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Le puede interesar: Encontraron el cuerpo del bombero que desapareció buscando a una niña en Gutiérrez

Además, se confirmó al ingeniero Diego Hau como director encargado de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Uaesp. Dau había sido retirado en septiembre de la Secretaría de Gobierno para liderar el plan estratégico ‘Invertir para crecer’.

En el Dagma se anunció como directora a la abogada Lina Marcela Botía, quien es especialista en Derecho del Medio Ambiente y venía desempeñándose como subdirectora de la autoridad ambiental.

Por último, se confirmó que Mauricio Mira, quien salió de la dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), ahora será asesor del alcalde.

En septiembre pasado, además de la llegada del abogado Fernando Grillo Rubiano a la Secretaría de Gobierno, se anunció el cambio del jefe de la oficina de comunicaciones. A la oficina llegó Ossiel Villada Trejos.

También se designó a la comunicadora María Fernanda Campuzano como secretaria de Turismo, mientras que en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana quedó Nigeria Rentería Lozano.