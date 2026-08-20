Rescatan a dos mujeres tras el desplome de una fachada en un local comercial de Cali

Imagen del video de redes sociales en el que se registra el desplome de la fachada de un local comercial en Cali. Foto: Redes sociales

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Una porción de la fachada de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Granada, en el norte de Cali, se desprendió durante el mediodía del miércoles 19 de agosto. Los restos de mampostería y las láminas metálicas quedaron regados sobre el andén y la vía, aunque el hecho no dejó personas lesionadas, a pesar de que al momento del desplome había dos mujeres dentro del inmueble, ubicado a pocos metros de un hotel. Los organismos de socorro lograron sacarlas sin que presentaran heridas ni requirieran atención médica.

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La alerta llegó a la central de emergencias hacia las 12:47 m.. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios se despachó una máquina con cuatro unidades hacia el punto. Una vez en el lugar, los socorristas constataron que el daño comprometía el techo y que parte del muro había cedido sobre la edificación.

La caída del material obligó a la Secretaría de Movilidad a restringir el paso por ese tramo de la avenida 8 Norte mientras maquinaria pesada adelantaba la demolición del muro comprometido y el retiro de los escombros. Mientras se realizaban estas operaciones los conductores fueron desviados por la calle 9 Norte, con presencia de agentes en vía para regular el flujo vehicular y evitar congestiones durante las labores.

Residentes del sector señalaron que la estructura venía presentando afectaciones considerables desde el sismo del 10 de agosto, lo que explicaría el desprendimiento ocurrido nueve días después. La edificación figura dentro del grupo de inmuebles clasificados con colapso parcial en el censo que adelantan las autoridades.

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Además, la caída de la fachada no fue el único llamado que atendieron los bomberos esa tarde, pues aproximadamente a la 1:22 p. m. otra máquina con cuatro unidades se dirigió al barrio Prados del Norte, en la Calle 34AN No. 2AN-70, tras reportarse una condición peligrosa en una unidad residencial.

Al llegar, el personal verificó que dos torres de doce pisos cada una presentaban fisuras y daños estructurales atribuibles al terremoto. Después de la inspección, los socorristas entregaron recomendaciones de seguridad a los habitantes y a la administración del conjunto.

Con corte al 19 de agosto, las autoridades habían atendido 7.797 reportes ciudadanos y verificado 963 edificaciones en Cali. De ese total, 24 registran colapso total, 177 colapso parcial y 216 daños estructurales. La alcaldía estima que cerca de 250 estructuras tendrán que ser demolidos. Las revisiones continúan con apoyo de expertos voluntarios nacionales y extranjeros.