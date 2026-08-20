Autorizan crédito de 50 millones de dólares para obras ambientales en Barranquilla

Imagen de referencia. La recuperación de la ciénaga de Mallorquín es el proyecto central del crédito e incluye intervenciones sobre ecosistemas, playas, manglares y espacios públicos. Foto: Alcaldía de Barranquilla - Alcaldía de Barranquilla

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le dio vía libre al Distrito de Barranquilla para tomar un préstamo de hasta 50 millones de dólares con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Con ese dinero, la ciudad financiará obras ambientales y de renovación urbana, entre ellas la recuperación de la ciénaga de Mallorquín.

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Se trata de un empréstito externo, es decir, un crédito que un ente territorial contrata con una entidad financiera del exterior y que debe pagar en un plazo determinado, con intereses. Debido a que el prestamista es por fuera del país, la operación requiere autorización previa del Gobierno nacional.

El ministro Miguel Gómez Martínez señaló que la decisión responde al interés del presidente Abelardo de la Espriella por respaldar a las regiones: “así Barranquilla podrá acceder a recursos que le permitan mejorar la vida de sus habitantes, para que sea una ciudad más verde, que siga avanzando en infraestructura y genere empleo”.

La CAF es un banco multilateral conformado por 21 países y 13 bancos privados de la región. A diferencia de la banca comercial, ofrece plazos más largos y tasas más bajas, lo que la convierte en una fuente habitual de financiación para gobiernos locales. En este caso, además, el crédito es de libre destinación, por lo que el Distrito puede repartir los recursos entre distintos proyectos de su plan de inversión.

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El dinero irá a iniciativas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Barranquilla a otro nivel”. El proyecto central es la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, con intervenciones sobre ecosistemas, playas, manglares y espacios públicos. También se financiará Siembra Barranquilla, la operación de las cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire, el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, el programa Todos al Parque, la renovación de andenes y el fortalecimiento del Sistema Distrital de Estímulos para las artes.

La gestión venía desde julio de 2025, cuando la CAF anunció durante el Foro Mundial de Desarrollo Local de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que había habilitado los recursos para la ciudad. La solicitud formal se radicó el 23 de febrero de 2026 y se reactivó con la Resolución 1876 del 18 de agosto de 2026.