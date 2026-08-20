13 personas muertas y una desaparecida deja el colpaso de una mina en Nariño

Imagen de video de redes sociales. Organismos de socorro y miembros de la comunidad trabajan en la remoción de tierra en la vereda Puerto Rico, en zona rural de Policarpa. Foto: Redes Sociales

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Trece personas murieron, siete resultaron heridas y una permanece desaparecida tras una emergencia registrada en una mina artesanal de oro ubicada en la vereda Puerto Rico, una zona entre los municipios de El Peñol y Policarpa, en Nariño. El hecho ocurrió hacia las 5:00 p.m. del miércoles 19 de agosto.

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Las cifras fueron confirmadas por Gabriel Ocaña, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento. El balance creció con rapidez, pues los primeros reportes de la noche del miércoles hablaban de tres o cuatro víctimas mortales pero en la mañana del jueves 20 de agosto la cifra de fallecidos ascendió a trece. Las autoridades no han entregado un informe técnico definitivo y circulan versiones distintas sobre el origen de la emergencia.

La coordinación municipal de Gestión del Riesgo de Policarpa y El Peñol reportó que se habría producido una explosión al interior de la mina. Otros reportes atribuyen el hecho al desprendimiento de un talud o de una porción de la montaña que cayó sobre el frente de trabajo. Una tercera versión, difundida en las primeras horas, apuntaba a una avalancha proveniente del río Patía.

En esa zona se desempeñan habitualmente más de 50 personas dedicadas a la extracción artesanal de oro mediante el sistema conocido como bareque. La mayoría pertenece a la comunidad indígena Quillasinga, adscrita al resguardo de El Peñol. Edwin Rivera, gobernador del cabildo indígena de ese municipio, confirmó que varios de los afectados hacen parte de su comunidad.

Durante las primeras horas, la comunidad adelantó las labores prácticamente por sus propios medios y pidieron públicamente el envío urgente de voluntarios con palas y herramientas para remover tierra. Los cuerpos de Bomberos de Pasto, Policarpa, Taminango y El Peñol se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia, y a ellos se sumaron vecinos y familiares de los mineros, que aportaron herramientas y su conocimiento del terreno, y horas más tarde se dispusieron dos retroexcavadoras para las labores de rescate.

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De los siete heridos, dos fueron remitidos a Pasto por la gravedad de sus lesiones, tres permanecen bajo atención médica en Policarpa y dos fueron trasladados a un centro asistencial de El Peñol.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, anunció la activación de toda la capacidad institucional del departamento, en coordinación con la Alcaldía de Policarpa, y envió una comisión técnica de la Dirección de Gestión del Riesgo para verificar en terreno la magnitud del desastre.

La secretaria de Planeación de Policarpa, Dayana Andrade, indicó que será el alcalde Eduar Rojas López quien entregue el reporte oficial definitivo en las próximas horas.