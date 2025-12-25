Rescataron a 13 personas que estuvieron nueve horas a la deriva en el Pacífico

Los encargados del rescate fueron de la Unidad de Reacción Rápida de la Armada Nacional tras una operación de búsqueda. Foto: Armada Nacional

Un rescate de 13 personas ocurrió en aguas del océano Pacífico tras permanecer nueve horas a la deriva luego de que la embarcación en la que se movilizaban presentara una falla eléctrica. El hecho ocurrió en el sector entre Bocas del río San Juan y Charambirá, zona limítrofe entre el Valle del Cauca y el Chocó.

Las personas se desplazaban al municipio de Pizarro, en el Chocó, en una motonave tipo cabotaje. En la embarcación viajaban hombres, mujeres y tres niños, algunos integrantes de comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en la región.

La operación de búsqueda y rescate fue activada tras la alerta de la capitana de la motonave al Sistema Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima (SCTVM) de la estación de Guardacostas de Buenaventura.

La capitana, identificada como Yessica Heidy, reportó que la embarcación se encontraba sin propulsión debido a una falla eléctrica. “De inmediato, se despleó una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la institución naval para iniciar con las labores de búsqueda en el área indicada”, informó la Armada Nacional.

Durante las horas a la deriva, los ocupantes manifestaron su temor por las condiciones del entorno, el intenso sol y la disponibilidad de agua y alimentos, principalmente por la presencia de los menores de edad. Además, la zona se caracteriza por el fuerte oleaje.

Una vez localizados, los marinos verificaron el estado de salud de las 13 personas y confirmaron que no presentaban afectaciones físicas y posteriormente fueron trasladados a puerto seguro.

“La Armada de Colombia reitera su compromiso con la seguridad y protección de la vida humana en el mar. Además, hace un llamado e invita a toda la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a través de las líneas 146 y 147, disponibles las 24 horas del día”, aseguraron desde la institución.