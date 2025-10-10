Rescataron a empresario de la caña que había sido secuestrado en Palmira, Valle

Los delincuentes huyeron entre cañaduzales. Foto: ANI

En la mañana de este viernes 10 de octubre las autoridades frustraron el secuestro del empresario de la caña Felipe Tanaka Kuratomi, quien fue retenido y sacado a la fuerza de su finca en el sector de Guanabanal, cerca al corregimiento El Bolo, del municipio de Palmira. Valle.

El plagio se registró sobre las 5:30 a.m. cuando el empresario de 40 años llegó a la finca en una camioneta Toyota Fortuner. Según indicaron las autoridades, Tanaka fue abordado por varios sujetos que lo obligaron a volver a subirse al carro, en el que lo sacaron de la finca.

Más de una hora después, sobre las 6:50 a.m., la Policía confirmó que se logró la liberación del empresario, tras la intervención de las autoridades, que activaron un plan candado. Tras presionar a los delincuentes, se vieron obligaron a soltar a Tanaka y huir entre los cañaduzales.

“Nuestros uniformados lo interceptaron en zona rural. Se implementó el plan candado, hubo una persecución y los delincuentes abandonaron el carro con la víctima. El vehículo era de su propiedad”, explicó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Tanaka fue trasladado inmediatamente al comando Sur de la Policía y posteriormente llevado a un centro asistencial, para corroborar su estado de salud, debido a que habría sido golpeado por los delincuentes.

Tras confirmar el hecho, la general Rodríguez indicó que investigan quienes pudieron haber estado detrás del plagio, así como recordó que en la región opera la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC.